Ha a spanyol válogatott megnyeri a 2026-os világbajnokságot, könnyen lehet, hogy a történet egyik legfontosabb állomása nem Madridban vagy Barcelonában, hanem Leicesterben volt.

Mikel Merino a spanyolok csodafegyvere a világbajnokságon

Fotó: David Ramos/Getty Images North America/AFP

2025 februárjában az Arsenal sérüléshullám miatt csatár nélkül maradt, Mikel Arteta pedig húzott egy merészet: az eredetileg középpályás Mikel Merinót tolta fel középcsatárnak a Leicester City ellen. A kísérlet tökéletesen működött, Merino két gólt szerzett, azóta pedig mintha egy új játékos született volna. A klubszinten felfedezett szerepkörből világbajnoki fegyver lett.

A spanyolok csodacseréje

A 30 éves futballista az egyenes kieséses szakasz két mérkőzésén is ugyanazt tette, amit az előző Európa-bajnokság negyeddöntőjében Németország ellen: csereként beállva eldöntötte a meccset. Portugália ellen a nyolcaddöntő utolsó perceiben, a ráadásban szerzett győztes gólt, Belgium ellen pedig ismét a hajrában érkezett mint megmentő. Világbajnoki kieséses szakaszban korábban még soha nem fordult elő, hogy ugyanaz a cserejátékos két különböző párharcban is győztes gólt szerezzen.

A legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ez történik velem

– mondta Merino Belgium legyőzése után, miután ismét a 90. perc környékén talált be.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány pontosan tudja, mire használhatja a sokoldalú középpályást. Beállása előtt csak annyit mondott neki: „Tedd a dolgodat!” Merino pedig ismét megtalálta a rést a védők között.

Pedig papíron továbbra is középpályás. Az elmúlt években játszott hatosként, nyolcasként, támadó középpályásként, hamis kilencesként és most már klasszikus centerként is.

De la Fuente szerint egyszerűen nincs olyan szerepkör a pálya közepén és elöl, amelyben Merino ne tudna világszínvonalon futballozni.

Az Arsenalnál is nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a játékideje a középpálya és a csatársor között. Ebben sokat segít a fizikuma. A Real Sociedadnál még „párharcszörnyként” emlegették, mert elképesztő hatékonysággal nyerte a fejpárbajokat és a test-test elleni küzdelmeket. Ugyanez a tulajdonsága azonban a tizenhatoson belül is óriási előnyt jelent.