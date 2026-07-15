Az Európa-bajnok spanyol válogatott a franciák elleni texasi összecsapáson Mikel Oyarzabal és Pedro Porro góljával biztosította helyét a döntőben, ahol az Anglia–Argentína párharc győztesével találkozik.

Pedro Porro és Lamine Yamal döntőbeli játéka is kérdéses a spanyoloknál

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP

A második félidőben Porro remek összjáték után lőtte ki a kaput Dani Olmo passzából, ám nem tudta végigjátszani a mérkőzést. A Tottenham védőjének a combhajlítóizmával adódtak gondok, a 84. percben Marcos Llorente váltotta. A spanyol sajtó szerint a játékos kérte a cserét a sérülés miatt, és a lefújás után sem volt túl bizakodó.

„Meglátjuk, hogy vasárnapra rendbe jövök-e. Most úgy érzem, teljesen elkészültem az erőmmel. Ideje regenerálódni” – mondta Porro.

A találkozó után ugyanakkor nem csak miatta aggódtak a spanyolok. Lamine Yamal a lefújást követően sántítva hagyta el a pályát, ami szintén kérdéseket vet fel a döntő előtt. Luis de la Fuente szövetségi kapitány egyelőre nyugalomra intett, ugyanakkor elismerte, hogy Porro állapotát még alaposan meg kell vizsgálni.

Lamine tudomásom szerint jól van. Pedro Porro izomfeszülést érzett, ezt a következő napokban kiértékeljük

– fogalmazott a szakember.

Bíróznak a spanyolok

A mérkőzés után Rodri a francia játékosok kemény belépőit is bírálta, különösen amiatt, ahogyan Yamal ellen védekeztek. A Manchester City középpályása szerint már több mérkőzés óta rendszeresen szabálytalankodnak a fiatal szélsővel szemben.

„Három meccs óta ugyanaz történik. Lehet, hogy nem minden eset szabálytalanság, de amikor egy játékost tíz-tizenötször felrúgnak vagy elgáncsolnak, azt már védeni kell. Ha ezt nem fújják le, a védők ugyanígy folytatják. Ezúttal is túl elnéző volt a játékvezető” – mondta Rodri.

Amennyiben Anglia legyőzi Argentínát a másik elődöntőben, a világbajnokság vasárnapi fináléjában megismétlődik a 2024-es Európa-bajnoki döntő párosítása. Akkor Berlinben Mikel Oyarzabal késői góljával Spanyolország 2-1-re diadalmaskodott az angolok ellen.