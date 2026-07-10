A tornát tekintve két veretlen európai csapat találkozott egymással a foci-vb negyeddöntőjében, amelynek előzetesen a spanyol válogatott volt az esélyese. Luis de la Fuente együttese még gólt sem kapott ezen a világbajnokságon, ám a belgák is javuló formát mutattak, a társházigazda Egyesült Államok csapatát magabiztos sikerrel ejtették ki az előző körben.
A spanyol válogatott szép összjáték után szerzett vezetést
A belgákat nagy csapás érte a meccs előtt, mert a középpálya motorja, Youri Tielemans kidőlt a sorból, Kevin De Bruyne viszont Rudi García szövetségi kapitány döntésére visszakerült a kezdőbe. A spanyolok középpályáján ezúttal a fizikálisabb játékra alkalmasabbnak tartott Fabián Ruiz kapott helyet, Pedri a padon kezdett.
A várakozásoknak megfelelően a spanyol válogatottnál volt többet a labda, az Eb-címvédő hamar magához ragadta a kezdeményezést, de az első 10 perc komolyabb helyzetet nem hozott. A 21. percben a belgák a saját 16-osuk előterében eladták a labdát, Lamine Yamal pedig egy átvételt követően lőtt, ám kísérlete elsuhant a jobb alsó sarok mellett.
A 30. percben egy remek támadás után vezetést szereztek a spanyolok.
A jobb oldalról Pedro Porro tette középre a labdát, Dani Olmo lövését még védte Thibaut Courtois, de a kipattanót Fabián Ruiz a kapuba vágta.
Meglepték a belgák a spanyolokat
Lendületbe jöttek és támadásban maradtak a spanyolok, a 35. percben Courtois-nak kellett védenie Yamal szabadrúgását. Nem sokkal később vicces jelenet játszódott le, Michael Oliver játékvezető – nyilván nem szándékosan – leütközte Dani Olmót, majd mosolyogva kért elnézést a spanyol csapat sztárjától. Yamal is kezdett belelendülni, ám látványos csele után csak az oldalhálót találta el, majd szinte a semmiből egyenlített Belgium.
Timothy Castagne adott be jobbról, Charles De Ketelaere pedig a védőjét megelőzve gyönyörű csukafejessel mattolta Unai Simónt.
A spanyolok először kaptak gólt a vb-n, az Atalanta támadója pedig az Egyesült Államok elleni duplája után az egyik nagy esélyes ellen is eredményes tudott lenni.
Felélénkültek az események a félidő hajrájában, de újabb gól már nem esett, maradt az 1-1.
Courtois megsérült
A második félidő Yamal helyzetével és Courtois védésével kezdődött, de a Barcelona tinisztárja lesen volt az átadás pillanatában. Továbbra is a spanyolok birtokolták többet a labdát, ám az 55. percben majdnem fordítottak a belgák, Maxim De Cuyper viszont 10 méterről csak az oldalhálót találta el. A 61. percben újra Courtois nyert meg egy Yamal elleni párbajt, majd egy ellentámadást követően a belgák kezezést reklamáltak, de ezzel nem értek célt.
Folyamatosan zajlottak az események, Courtois-t Mikel Oyarzabal is megdolgoztatta, a Real kapusa azonban állta a sarat, viszont pechjére megsérült,
ezért Rudi Garcíának le kellett cserélnie.
Óriásit hibázott Courtois cseréje
A világklasszis kapus helyére a Manchester Unitedben védő Senne Lammens állt be, a spanyolok pedig tovább folytatták a rohamokat. A hajrában már Nico Williams és Pedri is ott voltak a pályán, akárcsak a belgáknál Romelu Lukaku, de egyre csak fogyott az idő, az eredményjelzőn pedig továbbra is 1-1 állt. A 88. percben újra vezetést szereztek a spanyolok, Pau Cubarsí vállalkozott lövésre 25 méterről,
Lammens meg akarta fogni a labdát, de kijött róla, az érkező Mikel Merino pedig a léc alá bombázta a kipattanót.
A folytatásban akadt még belga helyzet, de újabb gól már nem esett. Végül ez a hatalmas kapushiba döntött, a spanyolok hőse a portugálok elleni nyolcaddöntőhöz hasonlóan ismét Mikel Merino lett. Luis de la Fuente csapatára az elődöntőben a vb eddigi legnagyobb erőpróbája vár, hiszen a francia válogatottal küzd majd meg a döntőbe jutásért.
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