Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében Spanyolország óriási csatát vívott Belgium ellen. Az első félidőben a spanyol válogatott gólra váltotta fölényét, ám a belga csapat még a szünet előtt egyenlített. A második játékrész sokáig nem hozott gólt, de a hajrában a belgák cserekapusa hatalmasat hibázott, amit a spanyolok könyörtelenül kihasználtak, így 2-1-es sikerrel jutottak be az elődöntőbe.

A tornát tekintve két veretlen európai csapat találkozott egymással a foci-vb negyeddöntőjében, amelynek előzetesen a spanyol válogatott volt az esélyese. Luis de la Fuente együttese még gólt sem kapott ezen a világbajnokságon, ám a belgák is javuló formát mutattak, a társházigazda Egyesült Államok csapatát magabiztos sikerrel ejtették ki az előző körben.

A spanyol válogatott kezdőjében ezúttal a PSG sztárja, Fabián Ruiz is helyet kapott
A spanyol válogatott kezdőjében ezúttal a PSG sztárja, Fabián Ruiz is helyet kapott
Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A spanyol válogatott szép összjáték után szerzett vezetést

A belgákat nagy csapás érte a meccs előtt, mert a középpálya motorja, Youri Tielemans kidőlt a sorból, Kevin De Bruyne viszont Rudi García szövetségi kapitány döntésére visszakerült a kezdőbe. A spanyolok középpályáján ezúttal a fizikálisabb játékra alkalmasabbnak tartott Fabián Ruiz kapott helyet, Pedri a padon kezdett. 

A várakozásoknak megfelelően a spanyol válogatottnál volt többet a labda, az Eb-címvédő hamar magához ragadta a kezdeményezést, de az első 10 perc komolyabb helyzetet nem hozott. A 21. percben a belgák a saját 16-osuk előterében eladták a labdát, Lamine Yamal pedig egy átvételt követően lőtt, ám kísérlete elsuhant a jobb alsó sarok mellett. 

A 30. percben egy remek támadás után vezetést szereztek a spanyolok.

A jobb oldalról Pedro Porro tette középre a labdát, Dani Olmo lövését még védte Thibaut Courtois, de a kipattanót Fabián Ruiz a kapuba vágta.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Fabian Ruiz #8 of Spain scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fabián Ruiz góljával szereztek vezetést a spanyolok
Fotó: CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meglepték a belgák a spanyolokat

Lendületbe jöttek és támadásban maradtak a spanyolok, a 35. percben Courtois-nak kellett védenie Yamal szabadrúgását. Nem sokkal később vicces jelenet játszódott le, Michael Oliver játékvezető – nyilván nem szándékosan – leütközte Dani Olmót, majd mosolyogva kért elnézést a spanyol csapat sztárjától. Yamal is kezdett belelendülni, ám látványos csele után csak az oldalhálót találta el, majd szinte a semmiből egyenlített Belgium. 

Timothy Castagne adott be jobbról, Charles De Ketelaere pedig a védőjét megelőzve gyönyörű csukafejessel mattolta Unai Simónt. 

A spanyolok először kaptak gólt a vb-n, az Atalanta támadója pedig az Egyesült Államok elleni duplája után az egyik nagy esélyes ellen is eredményes tudott lenni.

Felélénkültek az események a félidő hajrájában, de újabb gól már nem esett, maradt az 1-1.

Charles De Ketelaere fejesgólja alaposan meglepte a spanyolokat
Charles De Ketelaere fejesgólja alaposan meglepte a spanyolokat
Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Courtois megsérült

A második félidő Yamal helyzetével és Courtois védésével kezdődött, de a Barcelona tinisztárja lesen volt az átadás pillanatában. Továbbra is a spanyolok birtokolták többet a labdát, ám az 55. percben majdnem fordítottak a belgák, Maxim De Cuyper viszont 10 méterről csak az oldalhálót találta el. A 61. percben újra Courtois nyert meg egy Yamal elleni párbajt, majd egy ellentámadást követően a belgák kezezést reklamáltak, de ezzel nem értek célt. 

Folyamatosan zajlottak az események, Courtois-t Mikel Oyarzabal is megdolgoztatta, a Real kapusa azonban állta a sarat, viszont pechjére megsérült, 

ezért Rudi Garcíának le kellett cserélnie.

Spain's forward #19 Lamine Yamal and Belgium's goalkeeper #01 Thibaut Courtois fight for the ball during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Thibaut Courtois remekül védett, ám sérülés miatt le kellett jönnie a pályáról
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Óriásit hibázott Courtois cseréje

A világklasszis kapus helyére a Manchester Unitedben védő Senne Lammens állt be, a spanyolok pedig tovább folytatták a rohamokat. A hajrában már Nico Williams és Pedri is ott voltak a pályán, akárcsak a belgáknál Romelu Lukaku, de egyre csak fogyott az idő, az eredményjelzőn pedig továbbra is 1-1 állt. A 88. percben újra vezetést szereztek a spanyolok, Pau Cubarsí vállalkozott lövésre 25 méterről, 

Lammens meg akarta fogni a labdát, de kijött róla, az érkező Mikel Merino pedig a léc alá bombázta a kipattanót. 

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Mikel Merino #6 of Spain scores his team's second goal past Senne Lammens #12 of Belgium during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Senne Lammens óriási hibája megpecsételte Belgium sorsát
Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A folytatásban akadt még belga helyzet, de újabb gól már nem esett. Végül ez a hatalmas kapushiba döntött, a spanyolok hőse a portugálok elleni nyolcaddöntőhöz hasonlóan ismét Mikel Merino lett. Luis de la Fuente csapatára az elődöntőben a vb eddigi legnagyobb erőpróbája vár, hiszen a francia válogatottal küzd majd meg a döntőbe jutásért.

  • Kapcsolódó cikkek
Anya Taylor-Joy szíve az argentinokért dobog a foci-vb-n
Nem normális, amit Mbappé művel; a franciák túltettek a legendás Brazílián
Gudvangen viking falu titka: innen ered az a félelmetes erő, amivel a norvégok letarolják a foci-VB-t?
A marokkói kapitány beleállt a bíróba a franciák elleni kiesés után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!