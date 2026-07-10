A tornát tekintve két veretlen európai csapat találkozott egymással a foci-vb negyeddöntőjében, amelynek előzetesen a spanyol válogatott volt az esélyese. Luis de la Fuente együttese még gólt sem kapott ezen a világbajnokságon, ám a belgák is javuló formát mutattak, a társházigazda Egyesült Államok csapatát magabiztos sikerrel ejtették ki az előző körben.

A spanyol válogatott kezdőjében ezúttal a PSG sztárja, Fabián Ruiz is helyet kapott

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A spanyol válogatott szép összjáték után szerzett vezetést

A belgákat nagy csapás érte a meccs előtt, mert a középpálya motorja, Youri Tielemans kidőlt a sorból, Kevin De Bruyne viszont Rudi García szövetségi kapitány döntésére visszakerült a kezdőbe. A spanyolok középpályáján ezúttal a fizikálisabb játékra alkalmasabbnak tartott Fabián Ruiz kapott helyet, Pedri a padon kezdett.

A várakozásoknak megfelelően a spanyol válogatottnál volt többet a labda, az Eb-címvédő hamar magához ragadta a kezdeményezést, de az első 10 perc komolyabb helyzetet nem hozott. A 21. percben a belgák a saját 16-osuk előterében eladták a labdát, Lamine Yamal pedig egy átvételt követően lőtt, ám kísérlete elsuhant a jobb alsó sarok mellett.

A 30. percben egy remek támadás után vezetést szereztek a spanyolok.

A jobb oldalról Pedro Porro tette középre a labdát, Dani Olmo lövését még védte Thibaut Courtois, de a kipattanót Fabián Ruiz a kapuba vágta.

Fabián Ruiz góljával szereztek vezetést a spanyolok

Fotó: CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meglepték a belgák a spanyolokat

Lendületbe jöttek és támadásban maradtak a spanyolok, a 35. percben Courtois-nak kellett védenie Yamal szabadrúgását. Nem sokkal később vicces jelenet játszódott le, Michael Oliver játékvezető – nyilván nem szándékosan – leütközte Dani Olmót, majd mosolyogva kért elnézést a spanyol csapat sztárjától. Yamal is kezdett belelendülni, ám látványos csele után csak az oldalhálót találta el, majd szinte a semmiből egyenlített Belgium.

Timothy Castagne adott be jobbról, Charles De Ketelaere pedig a védőjét megelőzve gyönyörű csukafejessel mattolta Unai Simónt.

A spanyolok először kaptak gólt a vb-n, az Atalanta támadója pedig az Egyesült Államok elleni duplája után az egyik nagy esélyes ellen is eredményes tudott lenni.