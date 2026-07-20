A világbajnoki finálé a hosszabbításban dőlt el, a mindent eldöntő találatot Ferrán Torres szerezte a 106. percben, ezzel a spanyol válogatott története során másodszor lett vb-győztes. A lefújást követően elszabadultak az indulatok, a balhéban Leandro Paredes járt az élen, aki a torkánál fogva vitte a földre Gavit, majd egy rúgó- és egy ütőmozdulatot is tett Éric García felé. A tömegjelenetből nem csak a játékosok vették ki a részüket, Lionel Scaloni szövetségi kapitány egyik segédedzője, Roberto Ayala sem ment a szomszédba egy kis keménységért.

A spanyol válogatott nyerte a 2026-os foci-vb-t

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A spanyol válogatott sztárját arcon ütötte az argentin edző

A Valencia korábbi hátvédje,

Roberto Ayala is elveszítette a fejét a mérkőzés végén, az argentinok segédedzője arcon ütötte Dani Olmót.

A dühöngő szakembert Éric García próbálta arrébbtessékelni, a spanyol válogatott megütött játékosa viszont nem próbálta viszonozni a pofont. A jelenet idővel a közösségi oldalakon is elterjedt, akárcsak Paredes ámokfutása.

Roberto Ayala, Scaloni's coaching staff member, punched Dani Olmo after the match ended. 🥶 pic.twitter.com/wH2Ws4rOSM — RazedFootball (@RazedFootball) July 20, 2026

Az említett eseteken kívül is akadt még balhé a vb-döntő után, Nicolás Otamendi kirohanása is felkeltette a figyelmet, az argentinok védője a vb legjobbjának választott Rodrival keveredett heves szóváltásba.

A spanyol válogatott 2010 után története második vb-győzelmét aratta, és a világranglista élén megelőzte a korábbi éllovas Argentínát, amely számára nem sikerült a vb-címvédés.