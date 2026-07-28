A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét 1-0-ra a spanyol válogatott nyerte az argentinok ellen, a lefújást követően azonban elszabadultak az indulatok. Leandro Paredes Gavinak esett neki, Roberto Ayala segédedző pedig Dani Olmóval akaszkodott össze. A korábbi válogatott védő a felvételek tanúsága szerint megütötte a Barcelona középpályását, ám később bocsánatot kért, de azt is leszögezte, hogy félreértés történt, mert nem ütötte meg Olmót.

Botránnyal ért véget az argentin és a spanyol válogatott vb-döntője

Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

A spanyol válogatott sztárja lerántotta a leplet a verekedő edzőről

Ayala szerint a vitatott mozdulata lökés volt, nem ütés, és egy reakció volt arra, amit Olmo mondott neki a spanyol-argentin vb-döntőn. A Valencia korábbi sztárja hozzátette, egyéként is csak az volt a szándéka, hogy szétválassza a dulakodó játékosokat, de ez a magyarázat nem igazán győzte meg a sértettet, aki több mint egy héttel az események után szólalt meg a botrányról.

„Aki azt állítja, hogy sajnálja, de azzal indokolja az ütést, hogy az egy megszólalásra adott válaszként történt, az valószínűleg egyáltalán nem is sajnálja” – mondta Olmo, elutasítva Ayala indoklását.

DANI OLMO RECHAZÓ LAS DISCULPAS DE AYALA TRAS EL CRUCE EN LA FINAL



Dani Olmo rechazó las disculpas públicas de Roberto Ayala por el encontronazo que protagonizaron tras la final del Mundial 2026. El mediocampista español negó haber provocado al integrante del cuerpo técnico… pic.twitter.com/Rd3tjBIhAa — Clarín (@clarincom) July 27, 2026

Az argentinok edzője hazudott?

„Nem állít igazat, mert én nem mondtam neki semmit, így nem is kell, hogy bocsánatot kérjen. Ami igazán meghatározza, kik vagyunk, az nem maga a vétség, hanem a bátorság, hogy beismerjük a hibánkat”

– tette hozzá a világ- és Európa-bajnok klasszis.

A FIFA vizsgálja a MetLife Stadionban a mérkőzés után történt összetűzést, mely során az argentinok középpályása, Leandro Paredes is megütötte a földön fekvő Gavit.

A dél-amerikaiak rengeteg kritikát kaptak a világbajnokságon mutatott viselkedésük miatt, és FIFA azt az esetet is vizsgálja, amikor a csapat az elődöntőben Anglia legyőzése után egy Falkland-szigetekre utaló transzparenssel ünnepelt.