Ferran Torres a nyári átigazolási időszak egyik érdekes szereplője lehet, ugyanis a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain szeretné megszerezni az FC Barcelona spanyol válogatott támadóját. Külföldi sajtóhírek szerint a 26 éves futballista a világbajnokság után nyitott a klubváltásra, mivel elakadtak az egyeztetések a katalán egyesülettel a szerződésének meghosszabbításáról.

A spanyol válogatott Ferran Torres a PSG játékosa lehet a foci-vb után

Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

A spanyol válogatott Ferran Torres a PSG-hez igazolhat

Torres jelenlegi megállapodása 2027 nyaráig köti a Barcelonához, amelyet 2022 óta erősít. Azóta fontos szerepet vállalt a csapat sikereiben, – három spanyol bajnoki címet, valamint egy-egy Király Kupát és Spanyol Szuperkupát nyert – ezért némileg meglepő lenne a távozása.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ferran Torres has reached an AGREEMENT in principle with PSG to join them after the World Cup.



— @DiMarzio pic.twitter.com/E5hnGhvejz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 10, 2026

Torres a pályafutását a Valenciánál kezdte, majd a Manchester City játékosa lett, ahol Premier League- és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett. A spanyol válogatottal is jelentős eredményeket ért el: 2023-ban Nemzetek Ligája-győztes, egy évvel később pedig Európa-bajnok lett. Amennyiben létrejön az üzlet, Torres a következő idényt már a PSG színeiben kezdheti meg.

A 26 éves támadó jelenleg a spanyol csapattal a franciák elleni vb-elődöntőre készül, a tornán eddig hat meccsen lépett pályára és egy gólpasszt adott.