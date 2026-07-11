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A Barcelona támadója klubváltásra készül a labdarúgó-világbajnokság után. A spanyol válogatott Ferran Torres egyre közelebb áll ahhoz, hogy a BL-címvédő PSG-nél folytassa pályafutását.

Ferran Torres a nyári átigazolási időszak egyik érdekes szereplője lehet, ugyanis a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain szeretné megszerezni az FC Barcelona spanyol válogatott támadóját. Külföldi sajtóhírek szerint a 26 éves futballista a világbajnokság után nyitott a klubváltásra, mivel elakadtak az egyeztetések a katalán egyesülettel a szerződésének meghosszabbításáról.

A spanyol válogatott Ferran Torres a PSG játékosa lehet a foci-vb után
A spanyol válogatott Ferran Torres a PSG játékosa lehet a foci-vb után
Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

A spanyol válogatott Ferran Torres a PSG-hez igazolhat

Torres jelenlegi megállapodása 2027 nyaráig köti a Barcelonához, amelyet 2022 óta erősít. Azóta fontos szerepet vállalt a csapat sikereiben, – három spanyol bajnoki címet, valamint egy-egy Király Kupát és Spanyol Szuperkupát nyert – ezért némileg meglepő lenne a távozása.

Torres a pályafutását a Valenciánál kezdte, majd a Manchester City játékosa lett, ahol Premier League- és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett. A spanyol válogatottal is jelentős eredményeket ért el: 2023-ban Nemzetek Ligája-győztes, egy évvel később pedig Európa-bajnok lett. Amennyiben létrejön az üzlet, Torres a következő idényt már a PSG színeiben kezdheti meg.

A 26 éves támadó jelenleg a spanyol csapattal a franciák elleni vb-elődöntőre készül, a tornán eddig hat meccsen lépett pályára és egy gólpasszt adott.

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