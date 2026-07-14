Eddigi teljesítménye alapján a francia válogatott tűnt a világbajnokság legnagyobb esélyesének, de Didier Deschamps együttesére az Eb-címvédő spanyolok vártak a keddi vb-elődöntőben. Mindkét sztárcsapat szövetségi kapitánya bombaerős kezdőcsapatot küldött fel a pályára, természetesen a két legnagyobb sztár, Kylian Mbappé és Lamine Yamal is kezdett. Luis de la Fuente a belgák elleni negyeddöntőhöz hasonlóan Pedrit ezúttal is a kispadra ültette, a helyén ismét Fabián Ruiz kapott lehetőséget a spanyol válogatottban.
A spanyol válogatott Digne hibája után szerzett vezetést
Magas színvonalú, intenzív játékot láthattak a szurkolók már a meccs elejétől kezdve, nem óvatoskodtak a csapatok, hanem igyekeztek kidomborítani erősségeiket. A 16. percben Ousmane Dembélé ugratta ki Mbappét, aki három ember között tartotta meg a labdát, majd Michael Olise lövése vágódott szögletre.
A 20. percben 11-est kaptak a spanyolok, Marc Cucurella beadása után Lucas Digne egy ártalmatlannak tűnő helyzetben találta el Yamalt.
A büntetőt Mikel Oyarzabal végezte el, a Real Sociedad játékosa a kapu bal oldalába bombázott, vezettek a spanyolok.
A spanyol válogatott vezetett az első félidőben
A franciákat a bekapott gól után újabb csapás érte, William Saliba megsérült, az Arsenal klasszis védőjét le kellett cserélni.
A 38. percben szenzációs akciót vezettek a spanyolok: Dani Olmo sarokkal passzolt Yamalhoz,
aki lövés helyett középre adott, ám Fabián Ruiz elől Dayot Upamecano menteni tudott. A 42. percben Mbappé kapott remek kiugratást, de Unai Simón tökéletesen jött ki a kapujából és elrúgta a labdát a Real Madrid sztárja elől. A franciák megnyomták a hajrát, de maradt az 1-0-s spanyol vezetés egy félidő elteltével.
Pedro Porro növelte a spanyol válogatott előnyét
Kemény belépőkkel indult a második félidő, de a spanyol válogatott továbbra is fölényben futballozott, a franciák ideje egyre csak fogyott. Az 58. percben parádés akció után növelték előnyüket a spanyolok. A jobbhátvéd, Pedro Porro kényszerítőzött Olmóval, a visszakapott labdát pedig okosan lőtte be a bal alsó sarokba. Pár perccel később Yamal is lőtt egy szép gólt, de lesen volt a Barcelona 19 éves szupersztárja, így ezt megúszták a franciák.
A spanyol válogatott ellen nem volt esélyük a franciáknak
A 64. percben Mbappé is életjelet adott magáról, a bal szélen meghúzta, majd éles szögből leadott lövését kellett szögletre ütnie Unai Simónnak. Nem sokkal később egy újabb Mbappé-lövés okozott veszélyt, ezt Cucurella blokkolta. A franciák próbáltak felpörögni a hajrára, de a spanyolok kontroll alatt tartották az eseményeket.
A 82. percben Theo Hernandez rúgta fejbe a spanyolok kapusát, aki fájdalmas arccal maradt lenn a földön, de végül nem történt komolyabb sérülés.
A 87. percben Mbappé is elvesztette a fejét,
keményen odalépett Unai Simónnak, amiért sárga lapot kapott.
A spanyolok középpályája az egész mérkőzésen remekül működött, az Eb-címvédő végig uralta a játékot és ráerőltette akaratát riválisára. A franciák mindent megpróbáltak, de erejükből nem futotta többre, a 7 perces hosszabbításban sem tudtak szépíteni.
Spanyolország 2-0-s győzelemmel jutott be a világbajnokság döntőjébe,
Franciaország pedig a bronzmérkőzéssel búcsúzhat a tornától.
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