Eddigi teljesítménye alapján a francia válogatott tűnt a világbajnokság legnagyobb esélyesének, de Didier Deschamps együttesére az Eb-címvédő spanyolok vártak a keddi vb-elődöntőben. Mindkét sztárcsapat szövetségi kapitánya bombaerős kezdőcsapatot küldött fel a pályára, természetesen a két legnagyobb sztár, Kylian Mbappé és Lamine Yamal is kezdett. Luis de la Fuente a belgák elleni negyeddöntőhöz hasonlóan Pedrit ezúttal is a kispadra ültette, a helyén ismét Fabián Ruiz kapott lehetőséget a spanyol válogatottban.

A francia és a spanyol válogatott legnagyobb sztárja is ott volt a kezdőben

Fotó: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A spanyol válogatott Digne hibája után szerzett vezetést

Magas színvonalú, intenzív játékot láthattak a szurkolók már a meccs elejétől kezdve, nem óvatoskodtak a csapatok, hanem igyekeztek kidomborítani erősségeiket. A 16. percben Ousmane Dembélé ugratta ki Mbappét, aki három ember között tartotta meg a labdát, majd Michael Olise lövése vágódott szögletre.

A 20. percben 11-est kaptak a spanyolok, Marc Cucurella beadása után Lucas Digne egy ártalmatlannak tűnő helyzetben találta el Yamalt.

A büntetőt Mikel Oyarzabal végezte el, a Real Sociedad játékosa a kapu bal oldalába bombázott, vezettek a spanyolok.

Mikel Oyarzabal büntetőjét nem védhette Mike Maignan

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A spanyol válogatott vezetett az első félidőben

A franciákat a bekapott gól után újabb csapás érte, William Saliba megsérült, az Arsenal klasszis védőjét le kellett cserélni.

A 38. percben szenzációs akciót vezettek a spanyolok: Dani Olmo sarokkal passzolt Yamalhoz,

aki lövés helyett középre adott, ám Fabián Ruiz elől Dayot Upamecano menteni tudott. A 42. percben Mbappé kapott remek kiugratást, de Unai Simón tökéletesen jött ki a kapujából és elrúgta a labdát a Real Madrid sztárja elől. A franciák megnyomták a hajrát, de maradt az 1-0-s spanyol vezetés egy félidő elteltével.

A góllövőlistát vezető Mbappé az első félidőben nem tudott túljárni a spanyolok eszén

Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

Pedro Porro növelte a spanyol válogatott előnyét

Kemény belépőkkel indult a második félidő, de a spanyol válogatott továbbra is fölényben futballozott, a franciák ideje egyre csak fogyott. Az 58. percben parádés akció után növelték előnyüket a spanyolok. A jobbhátvéd, Pedro Porro kényszerítőzött Olmóval, a visszakapott labdát pedig okosan lőtte be a bal alsó sarokba. Pár perccel később Yamal is lőtt egy szép gólt, de lesen volt a Barcelona 19 éves szupersztárja, így ezt megúszták a franciák.