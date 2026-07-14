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A labdarúgó-világbajnokság keddi elődöntőjében Spanyolország 2-0-ra legyőzte Franciaországot. A spanyol válogatott egy óriási hiba után szerzett vezetést, majd gyönyörű góllal növelte előnyét, és teljesen megérdemelten jutott be a vb-döntőbe. A francia sztárok nem tudták érvényesíteni erősségeiket, az Eb-címvédő spanyolokkal szemben Kylian Mbappéék tehetetlenek voltak.

Eddigi teljesítménye alapján a francia válogatott tűnt a világbajnokság legnagyobb esélyesének, de Didier Deschamps együttesére az Eb-címvédő spanyolok vártak a keddi vb-elődöntőben. Mindkét sztárcsapat szövetségi kapitánya bombaerős kezdőcsapatot küldött fel a pályára, természetesen a két legnagyobb sztár, Kylian Mbappé és Lamine Yamal is kezdett. Luis de la Fuente a belgák elleni negyeddöntőhöz hasonlóan Pedrit ezúttal is a kispadra ültette, a helyén ismét Fabián Ruiz kapott lehetőséget a spanyol válogatottban. 

A francia és a spanyol válogatott legnagyobb sztárja is ott volt a kezdőben
A francia és a spanyol válogatott legnagyobb sztárja is ott volt a kezdőben
Fotó: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A spanyol válogatott Digne hibája után szerzett vezetést

Magas színvonalú, intenzív játékot láthattak a szurkolók már a meccs elejétől kezdve, nem óvatoskodtak a csapatok, hanem igyekeztek kidomborítani erősségeiket. A 16. percben Ousmane Dembélé ugratta ki Mbappét, aki három ember között tartotta meg a labdát, majd Michael Olise lövése vágódott szögletre. 

A 20. percben 11-est kaptak a spanyolok, Marc Cucurella beadása után Lucas Digne egy ártalmatlannak tűnő helyzetben találta el Yamalt. 

A büntetőt Mikel Oyarzabal végezte el, a Real Sociedad játékosa a kapu bal oldalába bombázott, vezettek a spanyolok.

France's goalkeeper #16 Mike Maignan dives in his failed attempt to save the penalty kick off Spain's forward #21 Mikel Oyarzabal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Mikel Oyarzabal büntetőjét nem védhette Mike Maignan
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A spanyol válogatott vezetett az első félidőben

A franciákat a bekapott gól után újabb csapás érte, William Saliba megsérült, az Arsenal klasszis védőjét le kellett cserélni. 

A 38. percben szenzációs akciót vezettek a spanyolok: Dani Olmo sarokkal passzolt Yamalhoz, 

aki lövés helyett középre adott, ám Fabián Ruiz elől Dayot Upamecano menteni tudott. A 42. percben Mbappé kapott remek kiugratást, de Unai Simón tökéletesen jött ki a kapujából és elrúgta a labdát a Real Madrid sztárja elől. A franciák megnyomták a hajrát, de maradt az 1-0-s spanyol vezetés egy félidő elteltével.

Kylian Mbappe of France, #10, and Fabian Ruiz of Spain compete for the ball during the first half of the FIFA World Cup 2026 semi-final match between France and Spain at Dallas Stadium in Arlington, Texas, on July 14, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A góllövőlistát vezető Mbappé az első félidőben nem tudott túljárni a spanyolok eszén
Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

Pedro Porro növelte a spanyol válogatott előnyét

Kemény belépőkkel indult a második félidő, de a spanyol válogatott továbbra is fölényben futballozott, a franciák ideje egyre csak fogyott. Az 58. percben parádés akció után növelték előnyüket a spanyolok. A jobbhátvéd, Pedro Porro kényszerítőzött Olmóval, a visszakapott labdát pedig okosan lőtte be a bal alsó sarokba. Pár perccel később Yamal is lőtt egy szép gólt, de lesen volt a Barcelona 19 éves szupersztárja, így ezt megúszták a franciák.

Spain's defender #12 Pedro Porro shoots to score his team's second goal past France's defender #04 Dayot Upamecano during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Pedro Porro lőtte a spanyolok második gólját
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A spanyol válogatott ellen nem volt esélyük a franciáknak

A 64. percben Mbappé is életjelet adott magáról, a bal szélen meghúzta, majd éles szögből leadott lövését kellett szögletre ütnie Unai Simónnak. Nem sokkal később egy újabb Mbappé-lövés okozott veszélyt, ezt Cucurella blokkolta. A franciák próbáltak felpörögni a hajrára, de a spanyolok kontroll alatt tartották az eseményeket.

A 82. percben Theo Hernandez rúgta fejbe a spanyolok kapusát, aki fájdalmas arccal maradt lenn a földön, de végül nem történt komolyabb sérülés. 

A 87. percben Mbappé is elvesztette a fejét, 

keményen odalépett Unai Simónnak, amiért sárga lapot kapott.

France's forward #10 Kylian Mbappe reacts during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Kylian Mbappé is tehetetlen volt
Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

A spanyolok középpályája az egész mérkőzésen remekül működött, az Eb-címvédő végig uralta a játékot és ráerőltette akaratát riválisára. A franciák mindent megpróbáltak, de erejükből nem futotta többre, a 7 perces hosszabbításban sem tudtak szépíteni. 

Spanyolország 2-0-s győzelemmel jutott be a világbajnokság döntőjébe, 

Franciaország pedig a bronzmérkőzéssel búcsúzhat a tornától.

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