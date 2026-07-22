A vb-döntő lefújását követően Leandro Paredes és Eric García között alakult ki a legnagyobb összetűzés, amelybe Gavi is belekeveredett. A Barcelona spanyol válogatott középpályása a dulakodás során a földre került, miután az argentin játékosokkal összecsapott. Az eset hatalmas visszhangot váltott ki, a FIFA fegyelmi vizsgálatot indított a történtek miatt, a botrány kapcsán pedig az érintett Gavi is megszólalt.

Leandro Paredes a spanyol válogatott focista torkának ugrott

Fotó: Ulrik Pedersen

A spanyol válogatott világbajnoka megtörte a csendet a balhéról

A tömegverekedés során Paredes gyakorlatilag Gavi torkának esett, de a világbajnok játékos szerint sem őt, sem a többi balhézó argentint nem kellene súlyosan megbüntetni. A közvélemény nem volt ilyen elnéző, az argentin középpályás még halálos fenyegetéseket is kapott, de Gavi igyekezett csillapítani a feszültséget a nyilatkozatával.

Őszintén szólva nem gondolom, hogy fel kellene függeszteni őket. Értem, hogy ez nem jó példa a gyerekek számára, de a futballnak van egy keményebb, fizikális oldala is.

Talán az lett volna a leglogikusabb, ha a mérkőzésen kiállítják, és ezzel lezárul az ügy. Végső soron ez is a futball része” – idézte a Marca Gavi véleményét.

🚨🇪🇸🇦🇷 Gavi: “I do NOT think Argentina players should be suspended”.



“I understand that this doesn't present a good image for the children, but football has always had a more aggressive side”.



“I see that everything that happened is part of football”. pic.twitter.com/mcFLvS6Eze — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

A FIFA még nem döntött az ügyben

A FIFA egyelőre nem hozott döntést az esetleges büntetésekről. A szövetség közölte, hogy fegyelmi vizsgálóbiztost nevezett ki, aki feltárja a vb-döntő utáni botrány körülményeit, és csak ezt követően születhet határozat arról, kapnak-e büntetést az érintett argentin futballisták vagy a szakmai stáb tagjai.

Gavi megszólalása azért is figyelemre méltó, mert ő maga is az összetűzés egyik elszenvedője volt, mégsem sürgeti a kemény retorziókat. Nyilatkozata némileg csillapíthatja a vb-döntőt követően kialakult feszült hangulatot, miközben a végső szót továbbra is a FIFA fegyelmi bizottsága mondja majd ki.