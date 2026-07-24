A spanyol válogatott vb-győzelmét botrányos jelenetek árnyékolták be. A finálé lefújását követően Leandro Paredes és Eric García között alakult ki a legnagyobb összetűzés, amelybe Gavi is belekeveredett, de többek között az argentinok másodedzője, Roberto Ayala sem maradt ki a balhéból. Az eset kapcsán eddig nem szólalt meg a spanyolok szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente, ám nemrég a 65 éves sikeredző is elmondta a véleményét a botrányról.

Az argentin és a spanyol válogatott vb-döntője után botrány tört ki

Fotó: Ulrik Pedersen

A spanyol válogatott szövetségi kapitánya szerint tűrhetetlen az argentinok viselkedése

Luis de la Fuente megdöbbent a vb-döntő után látottakon, és kemény szavakkal minősítette a dél-amerikaiak viselkedését.

„Abban a pillanatban nem voltam tisztában azzal, mi történt, mert a játékosokkal ünnepeltem, de ami a mérkőzés vége után történt, az semmilyen körülmények között nem fogadható el” – nyilatkozta De la Fuente a spanyol televíziónak.

🚨Spain coach Luis de la Fuente on Argentina’s behavior after the World Cup final



“At the time, I didn’t realise it. I was celebrating, hugging teammates, but in any case, it is intolerable, unacceptable, it cannot be allowed” pic.twitter.com/lppOQWZxm6 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 24, 2026

Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartom ezt olyan kaliberű futballistáktól, akiket az azt megelőző napokban még dicsértem,

és akiknek kiváló edzőjük van. Szeretném kiemelni a mi viselkedésünket az ilyen jellegű agresszióval és provokációval szemben. Játékosaink mindvégig megőrizték a nyugalmukat, és igazi profikhoz méltóan viselkedtek” – fűzte hozzá a spanyolok kapitánya.

Az argentin válogatott részéről egyelőre Roberto Ayala reagált, aki szerint a megjelent hírekkel ellentétben nem ütötte meg Dani Olmót a vb-döntő után kialakult tömegjelentben. A segédedző úgy véli, félreértés történt, mivel „csak” meglökte a spanyolt. Ezért a tettéért bocsánatot kért, de leszögezte, hogy csak a dulakodó feleket próbálta szétválasztani.