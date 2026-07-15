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Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2–0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében. A találkozó után Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, hogy a franciáké a világ legjobb játékoskerete, ám a legjobb csapat a spanyoloké.

Az Európa-bajnok spanyol válogatott kedden este magabiztos győzelmet aratott a világbajnokság elődöntőjében a végső győzelemre legnagyobb esélyesnek tartott francia csapat ellen.

Luis de la Fuente szerint a spanyol válogatott a világbajnokság legerősebb csapata
Luis de la Fuente szerint a spanyol válogatott a világbajnokság legerősebb csapata 
Fotó: Odd Andersen/AFP

Ezzel a győzelemmel a spanyolok már 37 mérkőzés óta veretlenek, amivel beállították az olaszok rekordját.

A spanyol válogatott kapitánya Argentínával szeretne döntőzni

A mérkőzés után Luis de la Fuente elégedetten nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy szerinte csapata még mindig képes fejlődni.

Már az öltözőben is azt mondtuk egymásnak, hogy a világ egyik legjobb válogatottjával találkozunk, de nekik a világ legjobb csapatával kell szembenézniük” 

– idézi a francia L'Équipe a spanyol szövetségi kapitányt.

„Igazi közösséget alkotunk, egy olyan csapatot, amely elkötelezettségével és tehetségével teljes mértékben megérdemli ezt a sikert. Csodálatos látni, amit ezek a játékosok nyújtanak. Olyan természetességgel oldják meg a nehéz helyzeteket, mintha azok egyszerűek lennének” – folytatta de la Fuente.

Spain's head coach Luis de la Fuente gives instructions to Spain's forward #19 Lamine Yamal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
A szövetségi kapitány szerint nincsenek egók a spanyol válogatottban 
Fotó: Paul Ellis/AFP

A spanyol kapitány igyekezett eloszlatni az aggodalmakat Lamine Yamal állapotával kapcsolatban, aki a lefújás után kissé bicegve hagyta el a pályát. Ugyanakkor elárulta, hogy a lecserélt Pedro Porro izomsérülést szenvedett.

De la Fuente kiemelte, hogy a válogatott az alázatra, a közös célokra és az egók hiányára épül, és szerinte Spanyolország ereje abból fakad, hogy mindenki ugyanabba az irányba húz.

Úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy jól válasszuk meg az útitársainkat. Ha rossz emberekkel indulunk útnak, abból könnyen probléma lehet. Tudjuk, hogy ebben a csapatban – nemcsak a játékosok, hanem a stáb minden tagja – ugyanazért a célért dolgozik, ugyanazzal a lelkesedéssel. Egyszerű, nagylelkű emberek vagyunk, akik a közösség érdekét a saját egyéni érdekeik elé helyezik” 

mondta a spanyol kapitány, aki hangsúlyozta, hogy a céljuk az volt, hogy a legfontosabb pillanatra a lehető legjobb formába kerüljenek.

Spain's head coach Luis de la Fuente (R) is congratulated by Argentine former football player Juan Pablo Sorin after his team won the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Luis de la Fuente a legendás argentin hátvéddel, Juan Pablo Sorínnal beszélgetett a meccs után
Fotó: Paul Ellis/AFP

A szövetségi kapitány azt is elmondta, hogy a döntőben szívesen találkozna Argentínával, részben azért, mert szoros barátság fűzi Lionel Scalonihoz, az argentinok szövetségi kapitányához. Ugyanakkor méltatta Angliát is, és úgy fogalmazott, hogy a másik elődöntő is lehetne egy világbajnoki döntő.

„Nem hiszek abban, hogy a döntőket egyszerűen meg kell nyerni. A döntőket élvezni kell. Ami még előttünk áll, az a tortán a hab lehet” – tette hozzá.

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