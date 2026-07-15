Az Európa-bajnok spanyol válogatott kedden este magabiztos győzelmet aratott a világbajnokság elődöntőjében a végső győzelemre legnagyobb esélyesnek tartott francia csapat ellen.

Luis de la Fuente szerint a spanyol válogatott a világbajnokság legerősebb csapata

Fotó: Odd Andersen/AFP

Ezzel a győzelemmel a spanyolok már 37 mérkőzés óta veretlenek, amivel beállították az olaszok rekordját.

A spanyol válogatott kapitánya Argentínával szeretne döntőzni

A mérkőzés után Luis de la Fuente elégedetten nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy szerinte csapata még mindig képes fejlődni.

Már az öltözőben is azt mondtuk egymásnak, hogy a világ egyik legjobb válogatottjával találkozunk, de nekik a világ legjobb csapatával kell szembenézniük”

– idézi a francia L'Équipe a spanyol szövetségi kapitányt.

„Igazi közösséget alkotunk, egy olyan csapatot, amely elkötelezettségével és tehetségével teljes mértékben megérdemli ezt a sikert. Csodálatos látni, amit ezek a játékosok nyújtanak. Olyan természetességgel oldják meg a nehéz helyzeteket, mintha azok egyszerűek lennének” – folytatta de la Fuente.

A szövetségi kapitány szerint nincsenek egók a spanyol válogatottban

Fotó: Paul Ellis/AFP

A spanyol kapitány igyekezett eloszlatni az aggodalmakat Lamine Yamal állapotával kapcsolatban, aki a lefújás után kissé bicegve hagyta el a pályát. Ugyanakkor elárulta, hogy a lecserélt Pedro Porro izomsérülést szenvedett.

De la Fuente kiemelte, hogy a válogatott az alázatra, a közös célokra és az egók hiányára épül, és szerinte Spanyolország ereje abból fakad, hogy mindenki ugyanabba az irányba húz.

Úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy jól válasszuk meg az útitársainkat. Ha rossz emberekkel indulunk útnak, abból könnyen probléma lehet. Tudjuk, hogy ebben a csapatban – nemcsak a játékosok, hanem a stáb minden tagja – ugyanazért a célért dolgozik, ugyanazzal a lelkesedéssel. Egyszerű, nagylelkű emberek vagyunk, akik a közösség érdekét a saját egyéni érdekeik elé helyezik”

– mondta a spanyol kapitány, aki hangsúlyozta, hogy a céljuk az volt, hogy a legfontosabb pillanatra a lehető legjobb formába kerüljenek.

Luis de la Fuente a legendás argentin hátvéddel, Juan Pablo Sorínnal beszélgetett a meccs után

Fotó: Paul Ellis/AFP

A szövetségi kapitány azt is elmondta, hogy a döntőben szívesen találkozna Argentínával, részben azért, mert szoros barátság fűzi Lionel Scalonihoz, az argentinok szövetségi kapitányához. Ugyanakkor méltatta Angliát is, és úgy fogalmazott, hogy a másik elődöntő is lehetne egy világbajnoki döntő.