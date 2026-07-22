Ha az egyszeres spanyol válogatott támadó a Fulhamhez igazolna, akkor Londonban követné mentorát, a Real Madridtól a szezon végén elküldött Álvaro Arbeloát, akit július elején neveztek ki a londoni csapat vezetőedzőjének.

Gonzalo García nem fért be a spanyol válogatott világbajnoki keretébe

Fotó: Ander Gillenea / AFP

A The Athletic azt írja, hogy a spanyol szakember aktívan részt vesz a tárgyalásokban, és nagyon szeretné Londonba csábítani Gonzalo Garcíát, akivel már a Real Madrid U19-es csapatánál is együtt dolgozott.

Londonba igazol a Real Madrid spanyol válogatott csatára?

Gonzalo García komoly erősítés lehet a Fulham számára, mivel az előző szezonban a brazil Rodrigo Muniz húsz mérkőzést hagyott ki izomproblémák, valamint egy makacs combhajlító-sérülés miatt, amely végül műtétet igényelt.

Ezen kívül a klub mexikói támadójának, a világbajnokságon három gólig jutó Raúl Jiméneznek lejárt a szerződése, és ingyen visszaigazolt korábbi csapatához, a Premier League-ből kiesett Wolverhampton Wanderershez.

Gonzalo García eladása esetén a Real Madrid várhatóan rendelkezne egy visszavásárlási opcióval, akárcsak az argentin Nico Paz esetében, akit idén nyáron 60 millió euróért adtak el a Serie A-ban szereplő Como együttesének.

A 22 éves támadó állítólag már hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy távozik a Real Madridtól, azonban José Mourinho kinevezése lelassította a folyamatot, mivel a portugál edző a felkészülési időszakban személyesen szerette volna megnézni a csatárt.

Mourinho állítólag kedveli a játékost, de jelenlegi állás szerint nem tud számára kiemelt szerepet garantálni a következő szezonra, így a döntést Gonzalo Garcíára bízzák.

Gonzalo García komoly erősítés lehet a Fulhamnek

Fotó: Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP

A Real Madrid akadémiáján nevelkedett spanyol válogatott támadó 2023 novemberében, Carlo Ancelotti irányítása alatt mutatkozott be a felnőttcsapatban. Eddig 51 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken 13 gólt szerzett és hét gólpasszt adott.

Az áttörést a tavaly nyári klubvilágbajnokság hozta meg számára: Gonzalo García négy találattal a torna gólkirálya lett, amiért új, 2030-ig szóló szerződéssel jutalmazták.

Az előző szezonban 39 mérkőzésen nyolc gólt szerzett, ám a La Ligában mindössze kilenc alkalommal volt kezdő Kylian Mbappé árnyékában.