A spanyol válogatott csapatkapitánya nyerte el a 2026-os világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát, miután vezérletével Spanyolország története során másodszor is vb-győztes lett. A 30 éves középpályás mind a nyolc mérkőzésen kezdőként lépett pályára, miután a Manchester Citynél két egymást követő, sérülésekkel nehezített idényen volt túl.

A spanyol válogatott Rodri a torna legjobbjának járó Aranylabdával

Fotó: Buda Mendes / Getty Images North America/AFP

A spanyol válogatott sztárját műteni kell

A The Athletic értesülései szerint Rodri hátsérüléssel bajlódik, ezért hamarosan meg kell műteni, de azt nem tudni, hogy emiatt mennyi ideig lesz harcképtelen. A Manchester City sztárjának a sérülésekkel az utóbbi években egyébként is meggyűlt a baja, 2024 szeptemberében elszakadt az elülső keresztszalagja. Emiatt gyakorlatilag a teljes 2024/2025-ös idényt kihagyta, és a fizikai problémák az előző szezonban is elkísérték: combhajlító- és lágyéksérülések miatt minden sorozatot figyelembe véve csupán 33 mérkőzésen szerepelt, a Premier League 38 fordulójából pedig mindössze 17 alkalommal volt kezdő.

Manchester City midfielder Rodri will undergo surgery on a back injury, but a prognosis for his return is unknown.



More from @SamLee and @GuillermoRai_



🔗 https://t.co/0sha5FjBsP pic.twitter.com/7sYRZvFMAE — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 22, 2026

Rodri jövőjét bizonytalanság övezi

Az aranylabdás középpályás jövője továbbra is bizonytalan a Citynél, mivel szerződéséből már csak egy év van hátra. A The Athletic korábban arról számolt be, hogy a világbajnokság után tárgyalások várhatók a hosszabbításról, Rodri azonban eddig nem mutatott hajlandóságot arra, hogy meghosszabbítsa a megállapodását.

A klasszis középpályást többször is hírbe hozták a Real Madriddal, ő maga pedig korábban elmondta, hogy pályafutása során szeretne még a hazájában futballozni.

A hírek szerint a madridi klubnak jelenleg nincs szándékában szerződtetni őt, bár a vb-n nyújtott remek teljesítménye miatt talán Florentino Pérez klubelnök meggondolja magát.

🚨 Rodri dreams of Real Madrid but there’s still no green light from Florentino Pérez to proceed with the move.



All depends on Real president and nothing has changed at this stage.



🩵 Man City new contract proposal remains valid as #MCFC still hope to get it done.



🎥… pic.twitter.com/F4OkgdQl9u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

A spanyol válogatottal Eb- és vb-győztes Rodrinak klubszinten a 2022/2023-as idénye felejthetetlenre sikeredett, a 30 éves sztár kulcsszerepet játszott Pep Guardiola triplázó csapatában. Ő szerezte a győztes gólt az Inter elleni, 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-döntőben, abban az idényben pedig összesen 56 mérkőzésen lépett pályára, miközben a City a Premier League-et és az FA-kupát is megnyerte.