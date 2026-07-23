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A labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosa egy ideig nem léphet pályára. A spanyol válogatott kulcsemberét, Rodrit műteni kell, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a pályára.

A spanyol válogatott csapatkapitánya nyerte el a 2026-os világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát, miután vezérletével Spanyolország története során másodszor is vb-győztes lett. A 30 éves középpályás mind a nyolc mérkőzésen kezdőként lépett pályára, miután a Manchester Citynél két egymást követő, sérülésekkel nehezített idényen volt túl.

A spanyol válogatott Rodri a torna legjobbjának járó Aranylabdával
A spanyol válogatott Rodri a torna legjobbjának járó Aranylabdával
Fotó: Buda Mendes / Getty Images North America/AFP

A spanyol válogatott sztárját műteni kell

A The Athletic értesülései szerint Rodri hátsérüléssel bajlódik, ezért hamarosan meg kell műteni, de azt nem tudni, hogy emiatt mennyi ideig lesz harcképtelen. A Manchester City sztárjának a sérülésekkel az utóbbi években egyébként is meggyűlt a baja, 2024 szeptemberében elszakadt az elülső keresztszalagja. Emiatt gyakorlatilag a teljes 2024/2025-ös idényt kihagyta, és a fizikai problémák az előző szezonban is elkísérték: combhajlító- és lágyéksérülések miatt minden sorozatot figyelembe véve csupán 33 mérkőzésen szerepelt, a Premier League 38 fordulójából pedig mindössze 17 alkalommal volt kezdő. 

Rodri jövőjét bizonytalanság övezi

Az aranylabdás középpályás jövője továbbra is bizonytalan a Citynél, mivel szerződéséből már csak egy év van hátra. A The Athletic korábban arról számolt be, hogy a világbajnokság után tárgyalások várhatók a hosszabbításról, Rodri azonban eddig nem mutatott hajlandóságot arra, hogy meghosszabbítsa a megállapodását.

A klasszis középpályást többször is hírbe hozták a Real Madriddal, ő maga pedig korábban elmondta, hogy pályafutása során szeretne még a hazájában futballozni. 

A hírek szerint a madridi klubnak jelenleg nincs szándékában szerződtetni őt, bár a vb-n nyújtott remek teljesítménye miatt talán Florentino Pérez klubelnök meggondolja magát.

A spanyol válogatottal Eb- és vb-győztes Rodrinak klubszinten a 2022/2023-as idénye felejthetetlenre sikeredett, a 30 éves sztár kulcsszerepet játszott Pep Guardiola triplázó csapatában. Ő szerezte a győztes gólt az Inter elleni, 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-döntőben, abban az idényben pedig összesen 56 mérkőzésen lépett pályára, miközben a City a Premier League-et és az FA-kupát is megnyerte.

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