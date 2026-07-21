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Története során másodszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Spanyolország. Az argentinok elleni vb-döntő után a spanyol válogatott tagjai belecsaptak az ünneplésbe, az Egyesült Államokból hazaérkezett csapat nyitott tetejű autóbusszal haladt át Madrid belvárosán, megbénítva ezzel a teljes forgalmat a spanyol főváros központjában.

A vb-győztes spanyol válogatott hétfőn hazatért, az ünneplés Madridban folytatódott egy nyitott tetejű autóbusszal. A nemzeti együttest délután a királyi család fogadta, VI. Fülöp király is gratulált a sikerhez, beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszeiának nevezte a világbajnoki győzelmet. Madrid központjának forgalmát lényegében megbénította a spanyolok felvonulása, melynek úti célja a városközpontban található Cibeles tér volt, ahol koncertekkel zárult az ünneplés.

A vb-győztes spanyol válogatott a Cibeles téren csapta a legnagyobb bulit
A vb-győztes spanyol válogatott a Cibeles téren csapta a legnagyobb bulit
Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

A spanyol válogatott sztárjai felejthetetlen bulit csaptak

A legnagyobb show-t ezúttal is a 19 éves Lamine Yamal szolgáltatta. 

A Barcelona fiatal sztárja Nico Williamsszel együtt önfeledten ropta a táncot a buszon, 

miközben a tömeg hangosan éltette a világbajnokokat. A csapat jókedvéhez Borja Iglesias is hozzátette a magáét: a csatár DJ-ként szórakoztatta társait, így a busz inkább hasonlított egy mozgó fesztiválra, mintsem hivatalos ünnepségre.

Az argentinok elleni vb-döntő egyetlen gólját szerző Ferran Torres sem maradt észrevétlen. 

A Barca támadója piros sapkában jelent meg, amelyen a jól ismert politikai szlogen kiforgatott változata, a „Make Spain Great Again” felirat szerepelt. 

A gesztust sokan az amerikai elnök, Donald Trump jelmondatának ironikus kifigurázásaként értelmezték – számolt be róla a The Sun.

A spanyol válogatott a futballvilág tetején

Később a Real Madrid új szerzeménye, Marc Cucurella dobon játszott a Cibeles téren felhúzott óriási színpadon, miközben a játékosokat egyenként mutatták be a csapatot ünneplő szurkolóknak. 

A torna legjobbjának válaszott spanyol csapatkapitány, Rodri megható beszédben méltatta társait, 

külön kiemelve Ferran Torrest, aki a vb idején sok kritikát kapott, végül azonban ő szerezte a világbajnoki aranyat érő gólt. Luis de la Fuente szövetségi kapitány is köszönetet mondott a drukkereknek, a sikeredző úgy fogalmazott: ez a csapat megérdemelten ült fel a futballvilág trónjára.

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