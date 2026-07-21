A vb-győztes spanyol válogatott hétfőn hazatért, az ünneplés Madridban folytatódott egy nyitott tetejű autóbusszal. A nemzeti együttest délután a királyi család fogadta, VI. Fülöp király is gratulált a sikerhez, beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszeiának nevezte a világbajnoki győzelmet. Madrid központjának forgalmát lényegében megbénította a spanyolok felvonulása, melynek úti célja a városközpontban található Cibeles tér volt, ahol koncertekkel zárult az ünneplés.

A vb-győztes spanyol válogatott a Cibeles téren csapta a legnagyobb bulit

Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

A spanyol válogatott sztárjai felejthetetlen bulit csaptak

A legnagyobb show-t ezúttal is a 19 éves Lamine Yamal szolgáltatta.

A Barcelona fiatal sztárja Nico Williamsszel együtt önfeledten ropta a táncot a buszon,

miközben a tömeg hangosan éltette a világbajnokokat. A csapat jókedvéhez Borja Iglesias is hozzátette a magáét: a csatár DJ-ként szórakoztatta társait, így a busz inkább hasonlított egy mozgó fesztiválra, mintsem hivatalos ünnepségre.

Lamine Yamal and Nico Williams dancing during the parade. 😂 pic.twitter.com/IY9FMq79SQ — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 20, 2026

Az argentinok elleni vb-döntő egyetlen gólját szerző Ferran Torres sem maradt észrevétlen.

A Barca támadója piros sapkában jelent meg, amelyen a jól ismert politikai szlogen kiforgatott változata, a „Make Spain Great Again” felirat szerepelt.

A gesztust sokan az amerikai elnök, Donald Trump jelmondatának ironikus kifigurázásaként értelmezték – számolt be róla a The Sun.

🚨Ferran Torres wore a “make Spain great again” hat during their victory parade pic.twitter.com/P5m3EaiBRm — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 20, 2026

A spanyol válogatott a futballvilág tetején

Később a Real Madrid új szerzeménye, Marc Cucurella dobon játszott a Cibeles téren felhúzott óriási színpadon, miközben a játékosokat egyenként mutatták be a csapatot ünneplő szurkolóknak.

A torna legjobbjának válaszott spanyol csapatkapitány, Rodri megható beszédben méltatta társait,

külön kiemelve Ferran Torrest, aki a vb idején sok kritikát kapott, végül azonban ő szerezte a világbajnoki aranyat érő gólt. Luis de la Fuente szövetségi kapitány is köszönetet mondott a drukkereknek, a sikeredző úgy fogalmazott: ez a csapat megérdemelten ült fel a futballvilág trónjára.