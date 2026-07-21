A spanyol válogatott a hazaérkezése után az ilyenkor már szokásosnak mondható buszos felvonulással ünnepelte a világbajnoki címet. A csapatbuszt nem mellesleg a „Csillagok együtt ragyognak” felirat díszítette.

A győztes spanyol válogatott a hazaérkezés után

Fotó: Oscar del Pozo / AFP

A legnagyobb showman a Real Madridhoz igazoló Marc Cucurella volt, aki többször is azzal viccelődött, hogy odadobja a vb-trófeát a szurkolóknak. A csapat legnagyobb sztárja, a 19 éves Lamine Yamal koronával a fején pózolt, míg a döntőben győztes gólt szerző Ferrán Torres Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének üzent egy „Make Spain Great Again” feliratú sapkával.

Spain's World Cup hero Ferran Torres, who scored the winning goal, celebrates with his teammates parading through the streets of Madrid.



Proudly sporting his Cross and 'Make Spain Great Again' cap 🇪🇸 pic.twitter.com/LKrafJUbgC — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 20, 2026

A spanyol válogatottat a királyi család is köszöntötte a Zarzuela-palotában. VI. Fülöp király beszédében történelmi jelentőségű, „epikus diadalnak” nevezte a sikert, és kiemelte a válogatott egységét, önzetlenségét, valamint azt a kitartást, amellyel Spanyolország számára megszerezte a világbajnoki címet. A király a válogatott játékosaival egyenként kezet fogott, érdekesség azonban, hogy a csapat legnagyobb sztárjával, a 19 éves Lamine Yamallal lejattolt, majd össze is ölelkezett.

ptdrrr mais Yamal est fou ou quoi , c'est le roi c'est pas la fouine la ptdrrr pic.twitter.com/0eUzLUbcKJ — Plox (@Plox_78) July 20, 2026

Az uralkodó arra is felhívta a figyelmet, hogy a spanyol női válogatott 2023-as győzelmével együtt a két világbajnoki cím a spanyol futball erejét bizonyítja.

A spanyol válogatottat hatalmas tömeg fogadta Madridban

Az ünneplés a spanyol kormány székhelyén, a Moncloa-palotában folytatódott, ahol Pedro Sánchez miniszterelnök méltatta a csapat teljesítményét. Kiemelte a játékosok munkáját, elszántságát és győzni akarását, valamint hangsúlyozta, hogy Spanyolország, Portugália és Marokkó közös rendezésében a 2030-as világbajnokság újabb lehetőséget adhat a címvédésre.