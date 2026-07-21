A spanyol válogatott a hazaérkezése után az ilyenkor már szokásosnak mondható buszos felvonulással ünnepelte a világbajnoki címet. A csapatbuszt nem mellesleg a „Csillagok együtt ragyognak” felirat díszítette.
A legnagyobb showman a Real Madridhoz igazoló Marc Cucurella volt, aki többször is azzal viccelődött, hogy odadobja a vb-trófeát a szurkolóknak. A csapat legnagyobb sztárja, a 19 éves Lamine Yamal koronával a fején pózolt, míg a döntőben győztes gólt szerző Ferrán Torres Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének üzent egy „Make Spain Great Again” feliratú sapkával.
A spanyol válogatottat a királyi család is köszöntötte a Zarzuela-palotában. VI. Fülöp király beszédében történelmi jelentőségű, „epikus diadalnak” nevezte a sikert, és kiemelte a válogatott egységét, önzetlenségét, valamint azt a kitartást, amellyel Spanyolország számára megszerezte a világbajnoki címet. A király a válogatott játékosaival egyenként kezet fogott, érdekesség azonban, hogy a csapat legnagyobb sztárjával, a 19 éves Lamine Yamallal lejattolt, majd össze is ölelkezett.
Az uralkodó arra is felhívta a figyelmet, hogy a spanyol női válogatott 2023-as győzelmével együtt a két világbajnoki cím a spanyol futball erejét bizonyítja.
A spanyol válogatottat hatalmas tömeg fogadta Madridban
Az ünneplés a spanyol kormány székhelyén, a Moncloa-palotában folytatódott, ahol Pedro Sánchez miniszterelnök méltatta a csapat teljesítményét. Kiemelte a játékosok munkáját, elszántságát és győzni akarását, valamint hangsúlyozta, hogy Spanyolország, Portugália és Marokkó közös rendezésében a 2030-as világbajnokság újabb lehetőséget adhat a címvédésre.
Luis de la Fuente szövetségi kapitány a sikert az egész ország közös örömének nevezte, és hangsúlyozta, milyen büszkeség a spanyol válogatottat vezetni. Madrid eközben ünnepi díszbe öltözött: több emlékművet a nemzeti színekben világítottak meg, és a becslések szerint akár egymillió szurkoló is részt vehetett a világbajnoki cím megünneplésében.
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