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Hosszabbításban dőlt el a labdarúgó-világbajnokság fináléja. Spanyolország Argentínával találkozott, és a 116. percben Ferran Torres góljával az európai csapat győzött.

Az argentin kezdőcsapatban három változás történt az Anglia elleni elődöntőhöz képest: Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul és Nicolas Gonzalez is bekerült a csapatba. A spanyolok ugyanazzal a kezdővel nyitottak, mint az előző két találkozón. Az első helyzet az európai csapaté volt, az 5. percben Olmo küldte Yamal elé a labdát, a Barcelona sztárja jobbról érkezett, és Martinezbe lőtte a labdát. A spanyol lehetőség után mindkét csapat óvatosabban játszott, a hidratációs szünetig nem alakult ki több helyzet. 

Spanyolország-Argentína vb-döntő
A Spanyolország-Argentína vb-döntő első félideje látványos játék helyett inkább küzdelmet hozott Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mint kiderült, a mérkőzés első 25 percében mindössze Yamal kísérlete volt az egyetlen lövés, ez a legkevesebb, amennyivel valaha egy döntőben próbálkoztak ebben az időszakban. A 39. percben látványos spanyol akció végén Oyarzabal tüzelt 18 méterről, Martinez vetődve fogta a labdát. A 45. percben az argentinok Lisandro Martinez sérülése miatt cserélni kényszerültek, Otamendi állt a helyére. A Spanyolország-Argentína foci-vb döntő első félidejében nem esett gól, majd 25 perces félidei show-t láthatott a közönség.

Az argentin Martinez védése
Az argentin kapus, Martinez számos védést bemutatott a rendes játékidőben Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Spanyolország-Argentína: a ráadás döntött

A második játékrész spanyol rohamokkal kezdődött, miközben az argentinok inkább keménykedtek - Paredes kapott sárgát. A 67. percben Yamal jobbról, az alapvonal közeléből nyeste be a labdát, amit a csereként beállt Ferran Torres fejelt kapura, Martinez védett. Tíz perccel később a csereként beállt Pedri lőtt 18 méterről, ismét Martinez volt a végállomás. A spanyolok fokozták a tempót, Argentína megszállta a saját térfelét. 

A 90. perc ráadásában Enzo Fernandezt kiállították, miután Cubarsit úgy rúgta fel, hogy a spanyol megpördült a levegőben.

Az argentint második sárgával küldték le. A spanyolok 15 lövést küldtek kapura a 90 perc során, míg Argentína egyszer sem próbálkozott, ennek ellenére 0-0-ra zárult a csata, és hosszabbítás következett.

A 94. percben Pedri löbbölte be a labdát, Nico Williams csúsztatott bele, Martinez védett. A 103. percben Merino megnyerhette volna a meccset a spanyoloknak, de hét méterről a kapu mellé fejelt. Az argentinok tíz emberrel ölték az időt, de nem tudták kihúzni a 11-es párbajig. 

Ferran Torres lövése döntött
Ferran Torres lövése döntött Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A hosszabbítás második félidejének elején egy jobbról belőtt labdát Williams fejelt vissza, Ferran Torres pedig hét méterről a léc alá bombázott (1-0).

A maradék időben Argentína az egyenlítést hajszolta, de nem járt sikerrel. 

Drámai végjáték volt, Spanyolország 1-0-ra verte Argentínát, és története során másodszor lett világbajnok.

Vb-döntő

Spanyolország-Argentína 1-0 (0-0)

Gól: Ferran Torres (106.)

 

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