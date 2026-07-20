Az argentin kezdőcsapatban három változás történt az Anglia elleni elődöntőhöz képest: Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul és Nicolas Gonzalez is bekerült a csapatba. A spanyolok ugyanazzal a kezdővel nyitottak, mint az előző két találkozón. Az első helyzet az európai csapaté volt, az 5. percben Olmo küldte Yamal elé a labdát, a Barcelona sztárja jobbról érkezett, és Martinezbe lőtte a labdát. A spanyol lehetőség után mindkét csapat óvatosabban játszott, a hidratációs szünetig nem alakult ki több helyzet.

A Spanyolország-Argentína vb-döntő első félideje látványos játék helyett inkább küzdelmet hozott Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mint kiderült, a mérkőzés első 25 percében mindössze Yamal kísérlete volt az egyetlen lövés, ez a legkevesebb, amennyivel valaha egy döntőben próbálkoztak ebben az időszakban. A 39. percben látványos spanyol akció végén Oyarzabal tüzelt 18 méterről, Martinez vetődve fogta a labdát. A 45. percben az argentinok Lisandro Martinez sérülése miatt cserélni kényszerültek, Otamendi állt a helyére. A Spanyolország-Argentína foci-vb döntő első félidejében nem esett gól, majd 25 perces félidei show-t láthatott a közönség.

Az argentin kapus, Martinez számos védést bemutatott a rendes játékidőben Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Spanyolország-Argentína: a ráadás döntött

A második játékrész spanyol rohamokkal kezdődött, miközben az argentinok inkább keménykedtek - Paredes kapott sárgát. A 67. percben Yamal jobbról, az alapvonal közeléből nyeste be a labdát, amit a csereként beállt Ferran Torres fejelt kapura, Martinez védett. Tíz perccel később a csereként beállt Pedri lőtt 18 méterről, ismét Martinez volt a végállomás. A spanyolok fokozták a tempót, Argentína megszállta a saját térfelét.

A 90. perc ráadásában Enzo Fernandezt kiállították, miután Cubarsit úgy rúgta fel, hogy a spanyol megpördült a levegőben.

Az argentint második sárgával küldték le. A spanyolok 15 lövést küldtek kapura a 90 perc során, míg Argentína egyszer sem próbálkozott, ennek ellenére 0-0-ra zárult a csata, és hosszabbítás következett.

A 94. percben Pedri löbbölte be a labdát, Nico Williams csúsztatott bele, Martinez védett. A 103. percben Merino megnyerhette volna a meccset a spanyoloknak, de hét méterről a kapu mellé fejelt. Az argentinok tíz emberrel ölték az időt, de nem tudták kihúzni a 11-es párbajig.