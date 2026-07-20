A spanyol válogatott a gól nélküli rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1–0-ra megnyerte a finálét, majd a cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak ünnepelni. Az argentin középpályás, Leandro Paredes azonban – aki már a mérkőzés során sem bánt kesztyűs kézzel az ellenfelekkel – dühében előbb Eric Garcíát lökte a földre, majd a csapattársa segítségére siető Gavi torkának esett. A televíziós közvetítésben ezek a jelenetek láthatók voltak, és most újabb felvételek kerültek elő, amelyekből az is kiderül, honnan indult a Spanyolország–Argentína vb-döntőt követő tömegverekedés.

Molina (balra) és Rodri között tört ki elsőnek a balhé a Spanyolország–Argentína vb-döntő lefújása után Fotó: Kevin C. Cox

Ezért alakult ki tömegverekedés a Spanyolország–Argentína vb-döntőn

Az első felvételek alapján úgy tűnt, hogy a mérkőzés utáni balhét Leandro Paredes robbantotta ki, miután egy rúgó- és egy ütőmozdulatot is tett Eric García felé, aki a földre került – egyes beszámolók szerint az argentin középpályás még a torkát is megragadta. A most nyilvánosságra került videó azonban új megvilágításba helyezi a történteket: a dulakodás valójában már ezt megelőzően elkezdődött.

A felvételen jól látható, hogy közvetlenül a lefújás után Rodri heves gesztusokkal indult Nahuel Molina felé, az argentin védő pedig az ünneplő spanyol középpályást visszarántotta. Ez a jelenet szította fel az indulatokat, amelyek pillanatok alatt tömegjelenetté fajultak a pályán.

Only shot Argentina took today 🥊⚽ pic.twitter.com/TXF6Thf1oR — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 20, 2026

Szégyenletesnek nevezték a történteket

Alan Shearer a BBC-nek nyilatkozva élesen bírálta Leandro Paredes balhés viselkedését.

Tudjuk, mennyit jelent nekik a világbajnokság, és hogy mennyire fáj a vereség, de veszíteni tudni kell. Túl sokszor láttuk már ezt Argentínától. Ami a lefújás után történt, az egyszerűen szörnyű

– fogalmazott az angol legenda.

A BBC szakértője, Joe Hart szintén „szégyennek” nevezte a történteket, amivel Micah Richards és Wayne Rooney is egyetértett. Gary Neville pedig úgy fogalmazott: