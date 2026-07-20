A spanyol válogatott a gól nélküli rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1–0-ra megnyerte a finálét, majd a cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak ünnepelni. Az argentin középpályás, Leandro Paredes azonban – aki már a mérkőzés során sem bánt kesztyűs kézzel az ellenfelekkel – dühében előbb Eric Garcíát lökte a földre, majd a csapattársa segítségére siető Gavi torkának esett. A televíziós közvetítésben ezek a jelenetek láthatók voltak, és most újabb felvételek kerültek elő, amelyekből az is kiderül, honnan indult a Spanyolország–Argentína vb-döntőt követő tömegverekedés.
Ezért alakult ki tömegverekedés a Spanyolország–Argentína vb-döntőn
Az első felvételek alapján úgy tűnt, hogy a mérkőzés utáni balhét Leandro Paredes robbantotta ki, miután egy rúgó- és egy ütőmozdulatot is tett Eric García felé, aki a földre került – egyes beszámolók szerint az argentin középpályás még a torkát is megragadta. A most nyilvánosságra került videó azonban új megvilágításba helyezi a történteket: a dulakodás valójában már ezt megelőzően elkezdődött.
A felvételen jól látható, hogy közvetlenül a lefújás után Rodri heves gesztusokkal indult Nahuel Molina felé, az argentin védő pedig az ünneplő spanyol középpályást visszarántotta. Ez a jelenet szította fel az indulatokat, amelyek pillanatok alatt tömegjelenetté fajultak a pályán.
Szégyenletesnek nevezték a történteket
Alan Shearer a BBC-nek nyilatkozva élesen bírálta Leandro Paredes balhés viselkedését.
Tudjuk, mennyit jelent nekik a világbajnokság, és hogy mennyire fáj a vereség, de veszíteni tudni kell. Túl sokszor láttuk már ezt Argentínától. Ami a lefújás után történt, az egyszerűen szörnyű
– fogalmazott az angol legenda.
A BBC szakértője, Joe Hart szintén „szégyennek” nevezte a történteket, amivel Micah Richards és Wayne Rooney is egyetértett. Gary Neville pedig úgy fogalmazott:
„Imádom az argentinok küzdőszellemét, de Paredes az elmúlt néhány meccsen szégyenfoltja volt a csapatnak.”