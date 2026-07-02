Az első negyedóra a várt forgatókönyv szerint alakult, a spanyolok többet birtokolták a labdát, mezőnyfölényben játszottak. Az osztrákok ritkán lépték át a félpályát, majd amikor először megtették, kis híján góllal zárult az akció: a 17. percben Sabitzer lőtt a kapu elé, Gregoritsch tisztán fejelhetett volna, de a labda elsuhant előtte. A 29. percben Spanyolország gólt szerzett, egy szöglet után Cucurella lőtt a hálóba, de a kapus akadályozása miatt a játékvezető nem adta meg a találatot. A spanyolok ritmust váltottak, három perccel később Oyarzabal lőtt balról, 15 méterről, Schlager védte a hosszú alsó sarokba tartó labdát. A 36. percben már nem volt ellenszer, Cucurella balról passzolt középre, Oyarzabal pedig a 11-es pontról egyből a bal sarokba belsőzött. Az első félidő ráadásában Baena szabadrúgását Schlager a felső lécre ütötte, majd védte Lamine Yamal közeli próbálkozását. A Spanyolország-Ausztria meccs a szünetben 1-0-ra állt a foci-vb-n.

Oyarzabal szerezte az első gólt a Spanyolország-Ausztria meccsen Fotó: Michael Steele / Getty Images North America

Spanyolország-Ausztria: nem volt esélye az osztrákoknak

A 61. percben Kalajdzic fejelt a spanyol kapu fölé nagy helyzetben, ez volt az osztrákok első igazi lehetősége. Öt perccel később Spanyolország növelte előnyét, Baena balról adott be, Pedro Porro pedig hat méterről a kapu közepébe bólintott. A kétgólos előny után a meccs elcsendesedett, az osztrákok képtelenek veszélyt teremteni, míg a spanyolok igyekeztek tartani a labdát. A 89. percben megadták a kegyelemdöfést, Cucurella balról passzolt az osztrák védelem mögé, Oyarzabal tisztán érkezett, és könnyedén a kapuba gurított.

Spanyolország végül 3-0-ra nyert.

A világbajnokság nyolcaddöntőjében Spanyolország a Portugália-Horvátország mérkőzés győztesével találkozik. Bárki jut tovább abból a párharcból, biztosan igazi bombameccs jön a legjobb 16 között!