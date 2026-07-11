Thibaut Courtois hiába védett remekül a spanyolok ellen, a 71. percben megsérült, Rudi García szövetségi kapitány pedig nem kockáztatott. A Real kapusának helyét a Manchester United játékosa, Senne Lammens vette át, aki az utolsó perckben nagyot hibázott: kiejtette Pau Cubarsí lövését Mikel Merino elé, az Arsenal játékosa pedig belőtte a kipattanót. A Spanyolország-Belgium meccs ezzel a góllal dőlt el, a belga sajtó pedig nem kímélte a bűnbaknak kikiáltott Lammenst.

A Spanyolország-Belgium vb-meccs után Senne Lammens lett a bűnbak

Fotó: CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Spanyolország-Belgium meccs után nekimentek a belga kapusnak

Courtois ugyan megvédte a hibázó helyettesét, ám a belga sajtó nem volt ilyen kíméletes. A Le Soir napilap újságírója, Philippe Albert keményen fogalmazott.

„Undorító, hogy ilyen góllal mentünk haza”

– hangzott a kőkemény ítélet. „Ez egy hatalmas baklövés a Manchester United kapusától. Teljesen le vagyok törve, hogy egy ilyen gól miatt kell hazamenni. Inkább egy 3-0-s vereséget választottam volna. Lammens miatt vesztettük el a mérkőzést” – fűzte hozzá elemzésében Albert.

Míg több lap is keményen bírálta Lammens-t, a Sporza nevű online sportportál másként fogalmazott. Ugyan rámutatott a 88. percben elkövetett hibára, de vigasztalta a peches kapust. „A játékosok, a családtagok és a szurkolók Los Angelesben vigasztalhatatlanok voltak a Spanyolország ellen elszenvedett fájdalmas 2-1-es vereség után, amelyet Senne Lammens hibája okozott.

Fájdalmas volt ez a fiú számára. Hosszú és csodálatos karrier áll előtte, de attól tartok, hogy Lammens még egy darabig magával fogja cipelni ezt a terhet”

– számolt be róla a website.

Senne Lammens nagy hibája sokba került Belgiumnak

Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A belga kapus súlyos hibája végzetesnek bizonyult

A Sporza egy másik riportja keményebben fogalmazott:

„Ez egy olyan pillanat volt, amely teljesen összetörte a belgák harci szellemét. A „hidegvérű” Lammens teljesen rosszul mérte fel

Pau Cubarsí távoli lövését.”

A nemzetközi sajtó és a közösségi média egy része is Lammens hibáját emelte ki, de azért nem mindenütt varrták a fiatal kapus nyakába a kiesést. Az biztos, hogy ez a baki mély nyomot hagy benne, de Courtois szavaival élve, Lammens erős egyéniség, aki talpra áll ebből a kudarcból. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az később derül ki, mindenesetre a belgák vb-álmai ezen a tornán már nem élhetnek tovább.