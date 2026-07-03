A kezdés után az algériak próbáltak építkezni, de a svájciak nagyon gyorsan, már a 10. percben gólra váltották az első helyzetüket. Manzambi a bal szélen az alapvonalig vezette a labdát, egy védő szorításában estében, a 16-oson belül középre passzolt, az érkező Embolo pedig egy lépésről a kapuba továbbított. A gól után az algériaiak sokszor járatták a labdát, gond nélkül juttatták lábról lábra, de ennél többre nem futotta, a svájci kapu előterében elfogyott a tudományuk. Ez odáig vezetett, hogy az első félidő végén az afrikai alakulat 60 százalékban birtokolta a labdát, ennek ellenére a Svájc-Algéria meccs szünetében a helvétek 1-0-ra vezettek.

A Svájc-Algéria meccs egyoldalú játékot hozott Fotó: Emilee Chinn / Getty Images North America

Svájc-Algéria: két gól és más semmi

A második félidő ugyanúgy indult, mit az első, svájci góllal. Az algériai csapat eladta a labdát a saját 16-osán belül, majd nem tudott felszabadítani, Ndoye köszönte a lehetőséget és 14 méterről okosan a jobb alsó sarokba helyezett. A második gólt követően átengedte a területet a svájci csapat, és gyakorlatilag ugyanaz történt, mint a szünet előtt. Az algériaiak járatták a labdát, bár egyre kevesebb meggyőződéssel tették, látszott, hogy a kétgólos hátrány a maradék motivációjukat is elvette.

Svájc 2-0-ra nyert Algéria ellen.

A Svájc-Algéria mérkőzésre nem fogunk sokáig emlékezni, mert az európai alakulat gyorsan eldöntötte, míg az afrikaiak csak a mezőnyben tudták járatni a labdát, a kapu előtt képtelenek voltak veszélyt okozni. A labda 56 százalékban az algériai csapatnál volt a 90 perc alatt...

A svájci válogatott a nyolcaddöntőben a Kolumbia-Ghána mérkőzés győztesével találkozik a foci-vb-n.