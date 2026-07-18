2026. július 1-jén hatályba léptek a Labdarúgás Játékszabályainak azon módosításai, amelyeket az International Football Association Board (IFAB) 140. éves közgyűlése fogadott el, és amelyeket a hamarosan kezdődő bajnokságokban kell alkalmazni. A Magyar Labdarúgó-szövetség a 2026/2027. évi bajnoki szezontól kizárólag az UEFA versenysorozataiban is alkalmazott versenyopciókat vezeti be saját versenyein. A száj eltakarása miatt a foci-vb-n piros lapot adtak, ha konfrontáció közben zajlott, itthon egyelőre csak sárga lappal büntetik - derül ki az MLSZ honlapján megjelent közleményből.

Sárga lapot érhet a száj eltakarása Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az MLSZ – az UEFA gyakorlatával összhangban – nem alkalmazza a FIFA egyes versenyein bevezetett általános hidratációs szünetet.

A száj eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében

Az UEFA és az MLSZ a Labdarúgás Játékszabályainak azon lehetőségét sem alkalmazza, amely szerint a száj eltakarása önmagában kiállítással büntetendő szabálytalanságnak számítana.

Ugyanakkor a száj szándékos eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet, amely figyelmeztetéssel (sárga lap) büntethető, különösen konfrontáció, reklamálás vagy hasonló helyzetek során.

Amennyiben a mérkőzést követően bizonyítást nyer, hogy az eltitkolt kommunikáció sértő, becsmérlő vagy gyalázkodó kifejezéseket és/vagy cselekményeket tartalmazott, az ügyben az illetékes fegyelmi testület hozza meg a megfelelő fegyelmi döntést.