Mohamed Szalah az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon ismét bebizonyította, hogy 34 évesen is képes a legmagasabb szinten futballozni. Egyiptom története során először jutott tovább a csoportkörből, majd a nyolcaddöntőbe jutásért csak a címvédő Argentína tudta megállítani. Az afrikai csapat már 2-0-ra vezetett Lionel Messiék ellen, de végül 3-2-re kikapott egy drámai mérkőzésen.

Mohamed Szalah fontos döntések előtt áll

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto/AFP

Az egyiptomi csapat menetelésében kulcsszerepet játszott a Liverpool legendája. A csoportkörben a gólpassza mellett betalált Új-Zélandnak, az Ausztrália elleni nyolcaddöntős tizenegyespárbajban pedig egy rendkívül higgadt lövéssel segítette tovább csapatát. A torna során végig vezéregyénisége volt Hosszam Hasszan együttesének, amely története legjobb világbajnoki szereplését érte el.

Mégsem zárult be teljesen a liverpooli ajtó Szalah előtt?

Szalah szerződése lejárt a Liverpoolnál, így jelenleg szabadon igazolható játékos. Korábban úgy tűnt, biztosan távozik az Anfieldről, ugyanakkor az elmúlt időszakban felvetődött annak a lehetősége, hogy mégis maradhat a klubnál.

A nemzetközi sajtó szerint a Liverpoolnál bekövetkezett edzőváltás új helyzetet teremthet. Arne Slot távozásával és Andoni Iraola érkezésével ugyanis ismét napirendre kerülhet egy rövid távú szerződéshosszabbítás, bár egyelőre hivatalos tárgyalásokról nincs hír.

Fabrizio Romano ugyanakkor úgy értesült, hogy jelenleg inkább a külföldi lehetőségek tűnnek reálisnak. Az olasz átigazolási szakértő szerint Szaúd-Arábiából továbbra is kiemelt célpontnak számít az egyiptomi támadó, miközben az MLS-ből is történtek puhatolózó megkeresések Szalah és ügynöke, Ramy Abbas felé. A végső döntést várhatóan a világbajnokság után hozzák meg – ez Egyiptom búcsújával felgyorsulhat.

A szaúdi érdeklődés egyébként egyáltalán nem új keletű: már 2023 nyarán jelentős átigazolási szappanopera alakult ki Szalah körül, amikor az al-Ittihad mindenáron meg akarta szerezni a Liverpool sztárját. A szaúdi klub a sajtóhírek szerint egy 150 millió fontos ajánlatot is tett az egyiptomi támadóért, amelyet az angol klub azonnal visszautasított, miközben Jürgen Klopp leszögezte, hogy Szalah nem eladó. Bár a transzfer végül meghiúsult, a Közel-Keleten azóta sem tettek le róla, és az elmúlt években többször is szóba került, hogy Szalah a szaúdi bajnokság egyik kiemelt arca lehetne.

Az elmúlt hónapokban több klubbal is kapcsolatba hozták Szalah-t: felbukkant a török Fenerbahce neve, de a szaúdi élvonal mellett az MLS is valós opciónak tűnik. Bár Európából sem zárható ki teljesen egy újabb szerződés, jelenleg egyre valószínűbbnek tűnik, hogy pályafutása következő állomása már nem valamelyik topligában lesz.

Mi lesz az egyiptomi válogatottal?

A világbajnokság után a válogatottbeli jövője is kérdésessé vált. Bár a torna alatt Szalah megjegyezte, hogy az Ausztrália elleni tizenegyese akár az utolsó világbajnoki labdaérintése is lehetett volna, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a válogatottól is búcsút venne. Az egyiptomi szövetség egyik vezetője, Mostafa Abu Zahra a kiesés után kijelentette, hogy a csapatkapitány nem tervezi a visszavonulását, míg Szalah a közösségi oldalán közzétett üzenetében csak annyit írt: „Büszke vagyok rátok”, és arra biztatta az egyiptomi szurkolókat, hogy továbbra is higgyenek a válogatottban.