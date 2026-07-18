A Foot Mercato információi – amelyeket több nemzetközi portál, köztük a Yahoo Sports is szemlézett – szerint Mohamed Szalah minden lényeges kérdésben megállapodott a Besiktasszal. Az értesülés szerint a felek egy egyéves szerződésről egyeztek meg, amely további egy évvel meghosszabbítható, a játékos pedig idényenként 10 millió eurót kereshetne, emellett bónuszok is szerepelnek a megállapodásban.

Egyelőre nem tudni, hogy Mohamed Szalah hol futballozik a következő idényben

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto/AFP

Szalah ügynöke cáfol

Nem sokkal később azonban jött a reakció: Szalah ügynöke, Ramy Abbas Issa a közösségi oldalán cáfolta, hogy az egyiptomi támadó megegyezett volna a török klubbal. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy Abbas a napokban arról beszélt, noha még ők sem tudják, hol fog védence játszani a következő idényben, könnyen megeshet, hogy erre mégis nagyon hamar fény derül.

Amennyiben mégis igaznak bizonyulnak a hírek, a Besiktas a második nagy fogását könyvelhetné el a nyáron: az isztambuli együttes korábban megszerezte Leandro Trossard-t az angol bajnok Arsenaltól.

Szalah helyzete az elmúlt hónapokban folyamatosan a nemzetközi sportsajtó egyik kiemelt témája volt. A Liverpool már tavasszal bejelentette, hogy a klub ikonikus játékosa a 2025–2026-os idény végén távozik, s így július elsejétől szabadon igazolható. Az elmúlt hetekben több bajnoksággal is kapcsolatba hozták: felvetődött a szaúdi élvonal, az észak-amerikai MLS, valamint több török élcsapat neve is.

A 34 éves egyiptomi szélső 2017-ben igazolt Liverpoolba, ahol klublegendává vált. A Vörösökkel többek között Bajnokok Ligáját és két angol bajnoki címet nyert, miközben minden sorozatot figyelembe véve 257 gólt szerzett, és a klub történetének harmadik legeredményesebb futballistája lett.