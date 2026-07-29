Szalai Ádám Facebook-bejegyzésében a magyar labdarúgásban alkalmazott „fiatalszabály” mellett érvelt. A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya hangsúlyozta, hogy a szabály nem kötelező előírás, hanem olyan szakmai elvárás, amely azokat az akadémiákat és klubokat érinti, amelyek évek óta jelentős állami támogatásban részesülnek.

Szalai Ádám számokkal érvelt a fiatalok szerepeltetése mellett

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Véleménye szerint jogos elvárás, hogy a központi finanszírozás mellé szakmai feltételek is társuljanak, miközben azok a klubok, amelyek kizárólag piaci alapon működnek, továbbra is szabadon alakíthatják saját szakmai stratégiájukat.

A számok Szalai Ádám igazát igazolják?

A bejegyzésben Szalai a 2025/26-os idény statisztikáival igyekezett alátámasztani álláspontját. Kiemelte, hogy az NB I bajnoka a második legfiatalabb átlagéletkorú csapat volt, a hat legfiatalabb élvonalbeli együttes közül pedig öt megőrizte első osztályú tagságát. Emellett nőtt a fiatal játékosok játékperceinek száma, emelkedett a debütálók aránya, valamint jelentősen javult az akadémiákról az első csapatba vezető sikeres átmenetek száma.

A korábbi válogatott támadó szerint az akadémiával rendelkező NB I-es klubok a 2025/26-os szezonban 34 százalékkal több fiatalnak biztosítottak játéklehetőséget, mint egy évvel korábban, míg az U21-es játékpercek száma 44 százalékkal nőtt az előző idényhez, két év távlatában pedig közel megháromszorozódott. Az U19-es korosztály szerepeltetése szintén jelentős emelkedést mutatott.

Szalai Ádám szerint a szezon legfontosabb tanulsága, hogy a fiatal játékosok nagyobb arányú szerepeltetése nem ment a versenyképesség rovására. Értékelése alapján a fiatalítás és az eredményesség összeegyeztethető célok, amit a bajnoki eredmények és a statisztikai mutatók egyaránt alátámasztanak. Hozzátette, hogy a fejlődésnek köszönhetően egyre több magyar fiatal futballista előtt nyílik lehetőség arra, hogy a hazainál erősebb bajnokságokban folytassa pályafutását.