Az M4 Sport Góóól!2 című műsorában Bozsik Péter nem fogta vissza magát, amikor Szalai Józsefről beszélt a Ferencváros elleni teljesítménye kapcsán. A duplázó 23 esztendős csatár két év után játszhatott ismét NB I-es meccset, és hogy milyen jól sikerült a visszatérés, arról sokat elmondanak a korábbi szövetségi kapitány szavai.

Szalai József, a paksi Haaland

Fotó: paksifc.hu

Szalai József a paksi Haaland

A Paksnak a játékában fontos, hogy egy fizikálisan erős centere legyen a csapatnak, nagyon sokszor láttuk, hogy amikor két elmozgó centerrel játszottak, akkor nem működött olyan jól a játékuk. Tavaly Böde mellett Tóth Barna játszott a legtöbbet, rá épült a támadójáték, most itt van egy tehetségesnek tűnő fiatalember, akiben úgy tűnik, hogy van gól, hívjuk őt a paksi Haalandnak!

– mondta Bozsik Péter, hozzátéve, hogy utóbbi titulus tartós kiérdemléséhez azért így is kell folytatnia.

A teljes műsor:

A 194 centis támadó – aki az Origo Sportnak adott interjúban a válogatottról is szót ejtett – az előző idényt a Mezőkövesdnél töltötte kölcsönben, 28 mérkőzésen 11 gólt szerezve. Rajta kívül a 21 éves Pető Milán is duplázott a Fradi ellen, így a tehetségeket nézve a jövő fényesnek ígérkezik Pakson.

„Pető szenzációsan játszott, de ő már bontogatja a szárnyait egy-másfél éve, talán ez az év lehet az áttörés, amikor fixen a kezdőcsapatba kerülhet. Dinamikusan, bátran játszott, a gól előtt pedig szenzációsan vállalta be az egyéni játékot. Ahogy Bognár György a mérkőzés végén nyilatkozta, ha ezekkel a fiatalokkal a Ferencvárost le tudják győzni, akkor bárkit” – mondta Dragóner Attila az M4 Sport műsorában.