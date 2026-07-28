A 23 éves Szalai Józsefnek a Ferencváros elleni találkozó mindössze a második olyan mérkőzése volt, amelyen kezdőként lépett pályára Bognár György csapatában. Rögtön meghálálta a bizalmat, hiszen két góllal járult hozzá az FTC elleni 4-2-es győzelemhez a Paks színeiben.

A 23 éves Szalai József remekelt a Fradi elleni meccsen

Fotó: paksifc.hu

Szalai József az Origónak adott interjúban beszélt:

a Ferencváros elleni duplájáról;

a Panathinaikosz elleni Konferencia-liga-selejtező visszavágójáról;

a Bognár Györggyel való kapcsolatáról;

Böde Dániel zsenialitásáról;

a magyar válogatottról;

valamint arról, milyen céljai vannak a jövőre nézve.

A Fradi elleni dupla után sem dől hátra a Paks 194 centis csatára

Hogyan élted meg a Ferencváros elleni sikert?

– Fantasztikusan. Nyilván amiatt is, mert sikerült két gólt lőnöm, illetve egy gólpasszt is adnom, de még fontosabb, hogy nyerni tudtunk egy olyan kaliberű csapat ellen, mint a Ferencváros, amely a nemzetközi porondon is rendszeresen komoly eredményeket ér el.

A Fradi elleni siker után mekkora volt az eufória?

– Nagyon örültünk, de semmiféle ünneplés nem volt, mert csütörtökön nagyon fontos mérkőzés vár ránk a Panathinaikosz otthonában. Hátrányból indulunk, ráadásul idegenben játszunk, és már a hazai meccsen is megtapasztaltuk, hogy komoly játékerőt képviselnek. Ugyanakkor nem feltartott kézzel lépünk pályára. Ahogy ők nyertek nálunk 2–1-re, úgy mi is képesek lehetünk győzni Athénban, ezért mindenképpen a továbbjutás reményében utazunk.

Szalai József duplázott a Ferencváros elleni mérkőzésen

Fotó: paksifc.hu

Pakson komoly konkurencia van, hiszen Hahn János, Tóth Barna és Böde Dániel személyében három korábbi magyar válogatott támadó is a keret tagja. Milyen velük a közös munka? Egyáltalán számítottál rá, hogy kezdő leszel a Paks szezonbeli első két mérkőzésén?

– Nem számítottam rá, de természetesen az volt a célom, hogy a játékommal bekerüljek a kezdőcsapatba, és a felkészülési mérkőzéseken bizonyítsak a szakmai stábnak. Remélem, ez sikerült. Komoly motiváció számomra, hogy ilyen támadók mellett edzhetek és játszhatok. Most már az a célom, hogy tartósan is a csapatban maradjak.

Milyen a kapcsolatod velük? Gondolok itt például Böde Dánielre, aki a magyar labdarúgás egyik legendás alakja.