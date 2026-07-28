A 23 éves Szalai Józsefnek a Ferencváros elleni találkozó mindössze a második olyan mérkőzése volt, amelyen kezdőként lépett pályára Bognár György csapatában. Rögtön meghálálta a bizalmat, hiszen két góllal járult hozzá az FTC elleni 4-2-es győzelemhez a Paks színeiben.
Szalai József az Origónak adott interjúban beszélt:
- a Ferencváros elleni duplájáról;
- a Panathinaikosz elleni Konferencia-liga-selejtező visszavágójáról;
- a Bognár Györggyel való kapcsolatáról;
- Böde Dániel zsenialitásáról;
- a magyar válogatottról;
- valamint arról, milyen céljai vannak a jövőre nézve.
A Fradi elleni dupla után sem dől hátra a Paks 194 centis csatára
Hogyan élted meg a Ferencváros elleni sikert?
– Fantasztikusan. Nyilván amiatt is, mert sikerült két gólt lőnöm, illetve egy gólpasszt is adnom, de még fontosabb, hogy nyerni tudtunk egy olyan kaliberű csapat ellen, mint a Ferencváros, amely a nemzetközi porondon is rendszeresen komoly eredményeket ér el.
A Fradi elleni siker után mekkora volt az eufória?
– Nagyon örültünk, de semmiféle ünneplés nem volt, mert csütörtökön nagyon fontos mérkőzés vár ránk a Panathinaikosz otthonában. Hátrányból indulunk, ráadásul idegenben játszunk, és már a hazai meccsen is megtapasztaltuk, hogy komoly játékerőt képviselnek. Ugyanakkor nem feltartott kézzel lépünk pályára. Ahogy ők nyertek nálunk 2–1-re, úgy mi is képesek lehetünk győzni Athénban, ezért mindenképpen a továbbjutás reményében utazunk.
Pakson komoly konkurencia van, hiszen Hahn János, Tóth Barna és Böde Dániel személyében három korábbi magyar válogatott támadó is a keret tagja. Milyen velük a közös munka? Egyáltalán számítottál rá, hogy kezdő leszel a Paks szezonbeli első két mérkőzésén?
– Nem számítottam rá, de természetesen az volt a célom, hogy a játékommal bekerüljek a kezdőcsapatba, és a felkészülési mérkőzéseken bizonyítsak a szakmai stábnak. Remélem, ez sikerült. Komoly motiváció számomra, hogy ilyen támadók mellett edzhetek és játszhatok. Most már az a célom, hogy tartósan is a csapatban maradjak.
Milyen a kapcsolatod velük? Gondolok itt például Böde Dánielre, aki a magyar labdarúgás egyik legendás alakja.
– Mindenki nagyon jól fogadott, nemcsak Böde Dani, hanem az egész csapat. Rendkívül kedvesek voltak velem. Danitól rengeteget lehet tanulni. Lehet, hogy már idősebb, de elképesztő rutinnal futballozik, és nagyon sokat hozzá tud tenni a fejlődésemhez. Szerencsére nemcsak vele, hanem az egész csapattal gyorsan megtaláltam a közös hangot, így a beilleszkedés is könnyen ment.
És milyen a munka Bognár Györggyel? Kívülről úgy tűnik, rendkívül játékospárti edző.
– Nagyon jó a kapcsolatunk, de ez nemcsak rá, hanem az egész szakmai stábra igaz. Gyorsan megtaláltuk a közös hangot.
A Fradi elleni mérkőzés előtt milyen taktikai utasításokat kaptál?
– Tudtuk, mire számíthatunk a Ferencvárostól, alaposan kielemeztük őket, akárcsak a Panathinaikoszt. Mivel magas termetű center vagyok, azt kérte tőlem az edző, hogy tartsam meg a felívelt labdákat, legyek olyan játékos, akire fel lehet játszani a labdát, aki meg tudja tartani, le tud fordulni, és tovább tudja készíteni a társaknak. Emellett azt is kérte, hogy legyek erőszakos, nyerjem meg a párharcaimat, és természetesen szerezzek gólokat, hiszen egy csatárnál ez a legfontosabb.
Szalai József magyar válogatott lehet a közeljövőben?
Mi az, amit Bognár György ennyire tud a csatárokkal? Az elmúlt hat idényből négyszer is a Paks adta az NB I gólkirályát, ami egészen elképesztő statisztika.
– Ezt még én sem tudom pontosan megmondani. Már azelőtt is folyamatosan figyeltem a Paksot, hogy ideigazoltam volna, és ez is motivált, hiszen innen többen is gólkirályok vagy válogatott játékosok lettek. Nyilván azért tudtak ennyire eredményesek lenni a csatárok, mert Bognár György támadó szellemű, gólra törő futballt játszat, ami kedvez a támadóknak.
Mennyire építetted tudatosan a pályafutásodat? Tavaly ugyan aláírtál a Pakshoz, de kölcsönben visszakerültél Mezőkövesdre, és már akkor is utaltál rá, hogy komoly terveid vannak Tolna vármegye csapatánál.
– Amikor tavaly visszakerültem kölcsönbe, még szükségem volt arra az egy évre, ami szerencsére jól sikerült. Igaz, a másodosztályban játszottam, de az volt a célom, hogy a paksi szakmai stáb lássa: tudok gólokat szerezni, és a játékommal is segíteni tudom a csapatot.
A Fradi elleni duplával azért elég magasra tetted a lécet. Mivel lennél elégedett a szezon végén?
– Egy bajnoki mérkőzés után még nem akarok nagy szavakat használni, vagy messzemenő következtetéseket levonni, mert az felelőtlenség lenne. Meccsről meccsre szeretnék haladni. Természetesen az a célom, hogy minél több gólt szerezzek és minél több gólpasszt adjak.
Korábban említetted a válogatottat. Biztosan motivál, hogy az előző négy paksi gólkirály mind bemutatkozhatott a magyar válogatottban.
– Minden futballista álma, hogy egyszer pályára léphessen a magyar válogatottban. Attól azonban, hogy most lőttem két gólt, még nincs itt az ideje, hogy erről beszéljünk. Továbbra is keményen kell dolgoznom, jól kell játszanom, lőnöm kell a gólokat, aztán majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.