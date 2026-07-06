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Vasárnap egy közel 200 négyzetméteres falfestményt leplezett le az FC Liverpool labdarúgója. Szoboszlai Dominikkal indult el az idei Telekomosok Fesztiválja, amelynek keretében egy mezt is dedikált, amelyet most jótékonysági licitre bocsát a Magyar Telekom.

Július 5-én Székesfehérváron egy nagyszabású eseménnyel startolt el a Telekomosok Fesztiválja, amelynek sztárvendége a fehérvári gyökerekkel rendelkező Szoboszlai Dominik volt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya leleplezte az őt ábrázoló hatalmas tűzfal festményt, majd alá is írta az alkotást, végül pedig gratulált a streetball és panna foci bajnokság győzteseinek.

Szoboszlai Dominik mezt dedikál
Szoboszlai Dominik mezére július 17-ig lehet licitálni Fotó: Bertalan Soos

Szoboszlai Dominik fontos ügy mellé állt

A rendezvényen a magyar válogatott csapatkapitánya dedikált egy focimezt, amelyre július 17-ig lehet licitálni a https://aukcio.telekom.hu oldalon. A jótékonysági árverésből befolyó összeget a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány kapja. Az intézmény szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a sporton keresztül is jövőképet és kitörési lehetőséget biztosítsanak a hátrányos helyzetű gyerekeknek. 

A felajánlásnak köszönhetően a Fejér megyei gyermekotthonok lakói minőségi sporteszközökhöz jutnak,

 valamint olyan aktív programokon és mozgásos élményeken vehetnek részt, amelyek biztosan szebbé teszik számukra a nyári szünidőt.

Szoboszlai Dominik mezére lehet licitálni
Szoboszlai Dominik jó ügy mellé állt Fotó: Bertalan Soos

„Nekem a sport nagyon sokat adott, ezért örülök, hogy ezzel az aláírt mezzel most egy jó ügyet is támogathatunk. Remélem, hogy ez a kezdeményezés segít abban, hogy a Fejér megyei gyermekotthonokban élő gyerekek még több lehetőséget kapjanak a sportolásra, jobb felszereléssel és minél több élménnyel” – mondta el Szoboszlai Dominik.

 

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