Július 5-én Székesfehérváron egy nagyszabású eseménnyel startolt el a Telekomosok Fesztiválja, amelynek sztárvendége a fehérvári gyökerekkel rendelkező Szoboszlai Dominik volt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya leleplezte az őt ábrázoló hatalmas tűzfal festményt, majd alá is írta az alkotást, végül pedig gratulált a streetball és panna foci bajnokság győzteseinek.

Szoboszlai Dominik mezére július 17-ig lehet licitálni Fotó: Bertalan Soos

Szoboszlai Dominik fontos ügy mellé állt

A rendezvényen a magyar válogatott csapatkapitánya dedikált egy focimezt, amelyre július 17-ig lehet licitálni a https://aukcio.telekom.hu oldalon. A jótékonysági árverésből befolyó összeget a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány kapja. Az intézmény szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a sporton keresztül is jövőképet és kitörési lehetőséget biztosítsanak a hátrányos helyzetű gyerekeknek.

A felajánlásnak köszönhetően a Fejér megyei gyermekotthonok lakói minőségi sporteszközökhöz jutnak,

valamint olyan aktív programokon és mozgásos élményeken vehetnek részt, amelyek biztosan szebbé teszik számukra a nyári szünidőt.

Szoboszlai Dominik jó ügy mellé állt Fotó: Bertalan Soos

„Nekem a sport nagyon sokat adott, ezért örülök, hogy ezzel az aláírt mezzel most egy jó ügyet is támogathatunk. Remélem, hogy ez a kezdeményezés segít abban, hogy a Fejér megyei gyermekotthonokban élő gyerekek még több lehetőséget kapjanak a sportolásra, jobb felszereléssel és minél több élménnyel” – mondta el Szoboszlai Dominik.