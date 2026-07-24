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Szoboszlai Dominik lövőereje semmit sem gyengült a nyári szabadsága alatt. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool amerikai edzőtáborában csapattársát tanítgatta a szabadrúgások fortélyaira. Ezt követően Szoboszlai Dominik élesben is megmutatta, hogyan kell ezt csinálni, ám végül sikerült lerombolnia egy sorfalbábut.

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool jelenleg Chicagóban készül a Premier League 2026/27-es idényére.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólokat lőtt a Liverpool edzőtáborában
Szoboszlai Dominik hatalmas gólokat lőtt a Liverpool edzőtáborában
Fotó: Paul Ellis  / AFP

A Mersey-parti klub továbbra is kiemelten foglalkozik a napokban szerződést hosszabbító Szoboszlaival, akiről az a hír járja, hogy Virgil van Dijk távollétében ő viselheti majd a csapatkapitányi karszalagot az idei szezonban.

Szoboszlai Dominik a Liverpool új vezére?

Szoboszlai Dominiket a szurkolók az előző szezon végén az év játékosának választották. Szerződéshosszabbítása után a magyar középpályás hangsúlyozta, hogy készen áll arra, hogy a csapat vezére legyen.

Ezt bizonyította most is a magyar válogatott középpályása, aki a Liverpool edzőtáborában a kölcsönből visszatérő Harvey Elliottnak mutatta meg, milyen lábtartással lehet tökéletesen elvégezni egy szabadrúgást.

Ezt követően Szoboszlai maga is bemutatta, hogyan csinálja mindezt élesben. Két hatalmas gólt is szerzett, harmadik próbálkozására azonban rosszul célzott, aminek az lett az eredménye, hogy leszakította egy sorfalbábu fejét.

A gyakorlás végül azzal zárult, hogy Szoboszlai átvette a leszakított fejű bábú szerepét, amíg az olasz Federico Chisea gyakorolta a szabadrúgásokat.

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