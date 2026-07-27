Viccesen reagált Szoboszlai Dominik arra, hogy Erling Haland egy szóval üzent neki a Liverpool első felkészülési mérkőzése után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a 25 éves magyar középpályás egy félidőt töltött a pályán a Sunderland elleni nashville-i találkozón, és egy góllal – valamint egy gólpasszal – járult hozzá csapata 4-2-es sikeréhez. A nemrég még a világbajnokságon szereplő norvég csatár ezt követően írt a Vörösök középpályásának, aki a válaszával rajongók ezreinek arcára csalt mosolyt.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland egymásnak üzengetnek az Instagramon

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal kezdett

Az Egyesült Államokban edzőtáborozó Liverpool magyar idő szerint vasárnap hajnalban kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát a Sunderland ellen. Szoboszlai Dominik a kispadon kezdte a találkozót, és a félidőben állt be csereként – csapatkapitányi karszalaggal a kezén. A 25 éves magyar középpályásnak mindössze 10 percre volt szüksége, hogy a kapuba találjon, majd a végén egy gólpasszt is kiosztott Lewis Koumasnak.

A lefújás után pedig ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy aranyból van a szíve: odalépett egy kisfiúhoz, és aláírt mezzel ajándékozta meg.

„Jó kezdés. Különleges érzés.”

Szoboszlai Dominik az első felkészülési mérkőzést követően az Instagramon jelentkezett:

Jó kezdés. Különleges érzés. Jön ennél még több.

A Liverpool magyar válogatott középpályását már 5,5 millióan követik a közösségi médiában, ezt a bejegyzését is rövid idő alatt több százezren kedvelték – és hozzászólásokkal is elárasztották.

Erling Haaland egy szóval üzent barátjának

A bejegyzés alatt megjelent a Manchester City norvég válogatott csatára, Erling Haaland is, akivel Szoboszlai nagyon jó barátságot ápol – miután az osztrák RB Salzburgnál csapattársak voltak.

Azta!

– üzent egyetlen szóval a Liverpool magyar válogatott középpályásának Haaland. Barátja viszont nem hagyta válasz nélkül.

Szép?

– fogalmazot Szoboszlai Dominik, ez pedig számos ember arcára mosolyt csalt. Hogy miért? Erling Haaland rengeteg poszt alá mindössze ezt az egy szót írja. A legviccesebb ez akkor volt, amikor a barátnője, Isabel Haugseng Johansen egy romantikus fotósorozattal vallott neki szerelmet az Instagramon, amire a hölgy mindössze azt a választ kapta a norvég labdarúgótól: „Szép”...