A Liverpool kedden hivatalosan is megkezdte a felkészülést a 2026/27-es idényre. Az AXA Edzőközpontba visszatérők között ott volt a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, valamint a nemzeti együttes balhátvédje, Kerkez Milos, akik részt vettek az első erőnléti felméréseken. A két magyar futballista rögtön magára irányította a figyelmet: mindketten új frizurával érkeztek, és a napbarnított bőrszínüket is megvillantották.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egy öleléssel köszöntötték egymást Liverpoolban Fotó: Liverpool

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új külsőt villantott

A Liverpool magyar középpályása ezúttal is gondoskodott arról, hogy stílusosan érkezzen meg az első edzésnapra. Szoboszlai Dominik védjegyévé vált a félig összefogott frizura, ám ezúttal még hosszabb hajjal tűnt fel az edzőközpontban. A 24 éves futballista ráadásul a szicíliai nyaralás során szerzett látványos barnaságát is megvillantotta, ami jól jelezte, hogy a pihenés alatt a feltöltődésre is jutott ideje.

Kerkez Milos külsője még nagyobb változáson ment keresztül. A magyar válogatott balhátvédje láthatóan tovább növesztette a haját, amelyet az első liverpooli edzésnapon már egy apró felső copfba fogva viselt.

Andoni Iraola újra formálná a Liverpoolt

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, Andoni Iraola kíméletlen tempóval vág neki a felkészülési időszaknak. A spanyol vezetőedző agresszív letámadásra és nagy intenzitású futballra épülő játékot szeretne meghonosítani, ami kemény sprinteket, magas tempójú edzéseket és rengeteg fizikai munkát jelent a játékosok számára.

Iraola megújult szakmai stábbal kezdte meg a munkát Liverpoolban: Tommy Elphick, Shaun Cooper és az elemző Tom Webber is csatlakozott hozzá. A Liverpool Echo ugyanakkor kiemelte, hogy a futballisták számára valószínűleg a kondicionáló edző, Pablo de la Torre munkája lesz a legmegterhelőbb, hiszen az erőnléti felkészítés már az első napoktól komoly kihívások elé állítja a keret tagjait.

A galériára kattintva tudod megnézni, hogyan érkeztek meg a Liverpool játékosai az első edzésre: