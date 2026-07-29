A Liverpoolnak már helyi idő szerint kedden délután New Yorkba kellett volna repülnie Chicagóból, de a csapat járatát törölték. Mint arról az Origo Sport is beszámolt korábban, Andoni Iraola vezetőedző utazó keretében két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kapott helyet – Pécsi Ármin nem. A 21 éves hálóőrt még a tengerentúli túra előtt kölcsönadták az osztrák Bundesligában szereplő Hartbergnek. A másik két válogatottunk labdarúgónk viszont már egyszer, a Sunderland elleni ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen pályára is lépett – Szoboszlai ráadásul csapatkapitányként. A második, Wrexham elleni találkozó előtt viszont kellemetlen helyzet alakult ki az ítéletidő miatt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos magyar válogatott labdarúgók a Liverpool-Wrexham mérkőzésre készülnek

Fotó: Adam Davy / PA Wire

Szoboszlai Dominikék repülőjáratát törölték

Zivatarok és a heves esőzések csaptak le Amerika egyes területeire. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt pedig árvízvédelmi figyelmeztetés is érvénybe lépett – ez többek közt a Liverpool felkészülését is befolyásolta.

A kedden eltörölt járat helyett a csapat játékosai ugyanis csak szerdán tudtak repülőre ülni.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy ez hatással lesz-e Wrexham elleni mérkőzésre, amely helyi idő szerint szerdán 19 óra 30 perckor kezdődne a Yankee Stadionban.

Lemaradtak az új Liverpool-mez bemutatójáról

A This Is Anfield információ szerint viszont a csapat több játékosának is ott kellett volna lennie személyesen kedden este az új idegenbeli mez bemutatóján Brooklynban – ahol végül "csak" a klub nagykövetei, Robbie Fowler, Ian Rush és Natasha Dowie voltak jelen. A fehér dresszt egyébként a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen viselik majd először a labdarúgók.