Szoboszlai Dominik az Egyesült Államokban is tanúbizonyságot tett arról, hogy aranyból van a szíve. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a Liverpool éppen a tengerentúlon edzőtáborozik, és a szintén angol Sunderland ellen kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. A 25 éves középpályás a kispadon kezdte a találkozót, majd csapatkapitányi karszalaggal a kezén lépett pályára a szünetben, és góllal, valamint gólpasszal hálálta meg a bizalmat. A lefújás után pedig egy kisfiút ajándékozott meg egy aláírt mezzel.

Szoboszlai Dominik egy aláírt Liverpool-mezzel ajándékozott meg egy kisfiút

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik csapatkapitány lett és gólt lőtt

A Sunderland elleni felkészülési mérkőzés kezdetén még Joe Gomez volt a csapatkapitány, ám az angol védő megsérült, így Kosztasz Cimikasz kapta meg a karszalagot az első félidő hátralévő részére. A görög balhátvéd helyett azonban a szünetben Kerkez Milos lépett pályára, de jött Szoboszlai Dominik is – aki a teljes második játékrészre megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Ezt pedig góllal és gólpasszal hálálta meg.

Előb az 56. percben lőtt hatalmas erővel a kapuba – a tizenhatoson kívülről –, majd öt perccel a vége előtt ő adta a labdát Lewis Koumasnak.

Egy kisfiút ajándékozott meg az aláírt mezzel

A Liverpool végül 4-2-es győzelmet aratott a Sunderland felett – Kieran Morrison és Federico Chiesa is a kapuba találtak –, a lefújás után pedig Szoboszlai egy speciális ajándékot készített az egyik szurkolónak.

A 25 éves magyar labdarúgó a kamera előtt írt alá egy Liverpool-mezt, majd indult el a nézők felé. Láthatóan szemügyre vette, kit válasszon, mire odalépett egy kisfiúhoz, aki az édesapja karjaiban ülve szurkolt nekik. Szoboszlai hatalmas mosollyal az arcán nyújtotta oda az ajándékot a gyermeknek, majd megsimogatta a haját és elköszönt.

A fiú édesapja láthatóan alig akarta elhinni, hogy a magyar válogatott középpályás választása éppen rájuk esett, nem győzött köszönetet mondani a különleges meglepetésért.