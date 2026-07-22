Nagyon jó véleménnyel van Szoboszlai Dominikról a Liverpool új edzője. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Arne Slot menesztése után a Bournemouth korábbi mesterét, Andoni Iraolát nevezték ki nyáron a csapat élére az Anfielden. A 44 éves spanyol szakember számára az volt az egyik legnagyszerűbb hír a klubhoz érkezése óta, hogy a 25 éves magyar válogatott középpályás meghosszabbította a szerződését.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása volt az egyik legnagyszerűbb hír, amit Andoni Iraola vezetőedző eddig Liverpoolban kapott

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik a múlt héten egy új, hosszú távú, 2031-ig szóló szerződést írt alá Liverpoolban – pontot téve ezzel a jövőjét firtató találgatások végére. A csapat azóta megérkezett az Egyesült Államokba egy kéthetes, szezon előtti túrára, ahol az új vezetőedző, Andoni Iraola egy sajtótájékoztató keretein belül elmondta: a magyar középpályás hosszabbítása az egyik legnagyszerűbb hír azóta, hogy megérkezett az Anfieldre.

Andoni Iraola véleménye Szoboszlai Dominikról

Nagyszerű formában van. Példát mutat az edzéseken, sokat hajt. Szerintem a fiatal játékosoknak is figyelniük kellene rá, arra, ahogyan edz és versenyez

– idézi a klubhonlap Andoni Iraola véleményét Szoboszlai Dominikról. A spanyol szakember hozzátette, a jövőben a magyar válogatott középpályásnak kell lennie az egyik vezetőnek csapaton belül.

Alig várom, hogy a csapatomban tudhassam, hogy a lehető legjobban ki tudjam használni az erősségeit, hogy segítsek neki jól érezni magát, és hogy ugyanúgy folytassa, ahogy eddig, mert nagyon jó volt az elmúlt szezonja.

Ki lesz a Liverpool csapatkapitány-helyettese?

Andoni Iraolát – ha már vezetőkről beszélt – a csapatkapitány-helyettes pozícióról is megkérdezték. Andy Robertson ugyanis távozott az Anfieldről.

Majd később, a szezon előtti felkészülés során foglalkozom ezzel a témával, mert még mindig nem találkoztam a keret majdnem felével. Majd akkor hozzuk meg a döntést, amikor ez megtörténik. De én mindig azt mondom, nem kell karszalagot viselni ahhoz, hogy valaki vezér legyen. Megértem, hogy itt Angliában ennek nagy jelentősége van, sok minden áll mögötte, de sok karszalag nélküli "kapitányom" és vezetőm volt már a pályán

– fogalmazott a 44 éves szakember.