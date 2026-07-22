Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

NKA-ügy: őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát is

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar középpályás szerződéshosszabbítása volt az egyik legnagyszerűbb hír, amit Andoni Iraola eddig Liverpoolban kapott. Az új vezetőedző elmondta a véleményét Szoboszlai Dominikról, akivel a csapat egyik vezéreként számol a jövőben. Ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy csapatkapitány-helyettes lesz.

Nagyon jó véleménnyel van Szoboszlai Dominikról a Liverpool új edzője. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Arne Slot menesztése után a Bournemouth korábbi mesterét, Andoni Iraolát nevezték ki nyáron a csapat élére az Anfielden. A 44 éves spanyol szakember számára az volt az egyik legnagyszerűbb hír a klubhoz érkezése óta, hogy a 25 éves magyar válogatott középpályás meghosszabbította a szerződését.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítást írt alá Liverpoolban
Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása volt az egyik legnagyszerűbb hír, amit Andoni Iraola vezetőedző eddig Liverpoolban kapott
Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik a múlt héten egy új, hosszú távú, 2031-ig szóló szerződést írt alá Liverpoolban – pontot téve ezzel a jövőjét firtató találgatások végére. A csapat azóta megérkezett az Egyesült Államokba egy kéthetes, szezon előtti túrára, ahol az új vezetőedző, Andoni Iraola egy sajtótájékoztató keretein belül elmondta: a magyar középpályás hosszabbítása az egyik legnagyszerűbb hír azóta, hogy megérkezett az Anfieldre.

Andoni Iraola véleménye Szoboszlai Dominikról

Nagyszerű formában van. Példát mutat az edzéseken, sokat hajt. Szerintem a fiatal játékosoknak is figyelniük kellene rá, arra, ahogyan edz és versenyez

– idézi a klubhonlap Andoni Iraola véleményét Szoboszlai Dominikról. A spanyol szakember hozzátette, a jövőben a magyar válogatott középpályásnak kell lennie az egyik vezetőnek csapaton belül.

Alig várom, hogy a csapatomban tudhassam, hogy a lehető legjobban ki tudjam használni az erősségeit, hogy segítsek neki jól érezni magát, és hogy ugyanúgy folytassa, ahogy eddig, mert nagyon jó volt az elmúlt szezonja.

Ki lesz a Liverpool csapatkapitány-helyettese?

Andoni Iraolát – ha már vezetőkről beszélt – a csapatkapitány-helyettes pozícióról is megkérdezték. Andy Robertson ugyanis távozott az Anfieldről.

Majd később, a szezon előtti felkészülés során foglalkozom ezzel a témával, mert még mindig nem találkoztam a keret majdnem felével. Majd akkor hozzuk meg a döntést, amikor ez megtörténik. De én mindig azt mondom, nem kell karszalagot viselni ahhoz, hogy valaki vezér legyen. Megértem, hogy itt Angliában ennek nagy jelentősége van, sok minden áll mögötte, de sok karszalag nélküli "kapitányom" és vezetőm volt már a pályán

– fogalmazott a 44 éves szakember.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!