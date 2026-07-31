Edzői oldalról is megérkezett a Liverpool számára az, ami a múlt szezonban hiányzott – jelentette ki Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a nyáron menesztett Arne Slot helyét Andoni Iraola vette át, aki a csapat magyar középpályása szerint nagyon jó munkát végez. Ez pedig, ha nem is rögtön, de hosszú távon nagy sikereket vetít előre a klub számára.

Szoboszlai Dominik az elmúlt szezonban Arne Slot csapatának legjobbja volt, de Andoni Iraolánál is kelemlkedően teljesít eddig a felkészülési mérkőzéseken

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik Arne Slot csapatának legjobbja volt

A Liverpool csalódást keltő teljesítményt nyújtott az elmúlt szezonban, Szoboszlai Dominik viszont végig a csapat legjobbja volt. Az Arne Slot-féle együttesnek a játék tempóját és a csapat erőnléti hiányát hánytorgatták fel a szurkolók, amikor kiestek a Bajnokok Ligájából. Andoni Iraolát pedig azért vitték az klubhoz, hogy megállítsa a mélyrepülést és élvezetesebb futballt varázsoljon az Anfieldre. A felkészülési mérkőzéseken pedig már meg is jelentek a csapat stílusváltozásának korai jelei. Bár a Liverpool a Sunderland és a Wrexham ellen sem teljesített hibátlanul, láthatóan gyorsabban játsszák a labdát előre, és magasabban támadnak le.

A magyar labdarúgó Andoni Iraolát méltatja

Szoboszlai Dominikot a Wrexham ellen 1-0-ra megnyert felkészülési mérkőzés után arról kérdezték a sajtótájékoztatón, hogyan végzi a munkáját az új edző, Andoni Iraola?

Nagyon jól!

– fogalmazott a magyar középpályás.

Az az intenzitás, amire szükségünk van, most itt van. Ami hiányzott, az edzői oldalról, és a játékosok oldaláról is visszatért

– mondta a 25 éves labdarúgó.

Szoboszlai szerint ha mindezt összerakják a játékosok minőségével, az szép időszakot vetít előre az Anfielden.

Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy sikeresek akarunk lenni. Van egy új vezetőedzőnk, a csapat megváltozott, és ha nem is pár hónapon belül, de hosszú távon ez jól fog működni szerintem

– tette hozzá.