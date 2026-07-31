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A magyar válogatott középpályás az elmúlt szezonban az Arne Slot-fél Liverpool legjobbja volt. Szoboszlai Dominik viszont úgy véli, ami korábban hiányzott, az edzői oldalról is visszatért az Anfieldre. Véleménye szerint Andoni Iraola már most nagyon jó munkát végez.

Edzői oldalról is megérkezett a Liverpool számára az, ami a múlt szezonban hiányzott – jelentette ki Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a nyáron menesztett Arne Slot helyét Andoni Iraola vette át, aki a csapat magyar középpályása szerint nagyon jó munkát végez. Ez pedig, ha nem is rögtön, de hosszú távon nagy sikereket vetít előre a klub számára.

Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgója
Szoboszlai Dominik az elmúlt szezonban Arne Slot csapatának legjobbja volt, de Andoni Iraolánál is kelemlkedően teljesít eddig a felkészülési mérkőzéseken
Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik Arne Slot csapatának legjobbja volt

A Liverpool csalódást keltő teljesítményt nyújtott az elmúlt szezonban, Szoboszlai Dominik viszont végig a csapat legjobbja volt. Az Arne Slot-féle együttesnek a játék tempóját és a csapat erőnléti hiányát hánytorgatták fel a szurkolók, amikor kiestek a Bajnokok Ligájából. Andoni Iraolát pedig azért vitték az klubhoz, hogy megállítsa a mélyrepülést és élvezetesebb futballt varázsoljon az Anfieldre. A felkészülési mérkőzéseken pedig már meg is jelentek a csapat stílusváltozásának korai jelei. Bár a Liverpool a Sunderland és a Wrexham ellen sem teljesített hibátlanul, láthatóan gyorsabban játsszák a labdát előre, és magasabban támadnak le.

A magyar labdarúgó Andoni Iraolát méltatja

Szoboszlai Dominikot a Wrexham ellen 1-0-ra megnyert felkészülési mérkőzés után arról kérdezték a sajtótájékoztatón, hogyan végzi a munkáját az új edző, Andoni Iraola?

Nagyon jól!

fogalmazott a magyar középpályás.

Az az intenzitás, amire szükségünk van, most itt van. Ami hiányzott, az edzői oldalról, és a játékosok oldaláról is visszatért

– mondta a 25 éves labdarúgó.

Szoboszlai szerint ha mindezt összerakják a játékosok minőségével, az szép időszakot vetít előre az Anfielden.

Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy sikeresek akarunk lenni. Van egy új vezetőedzőnk, a csapat megváltozott, és ha nem is pár hónapon belül, de hosszú távon ez jól fog működni szerintem

– tette hozzá.

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