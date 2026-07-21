Szoboszlai Dominikre támaszkodhat a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola. A magyar válogatott középpályása a múlt héten írt alá hosszútávú, 2031-ig szóló szerződést az Anfielden, a klub egykori kapusa, David James szerint pedig a 25 éves labdarúgó lehet a következő csapatkapitány. Sőt, az egykori angol válogatott hálóőr még ennél is tovább ment.

Szoboszlai Dominik csapatkapitánynak ajánlották Liverpoolban

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik csapatkapitánynak ajánlották

A Liverpool csapatkapitányi posztja azért téma továbbra is, mert Virgil van Dijk jelenlegi szerződése az utolsó 12 hónapjába lépett. Sőt, a rutinos játékosok közül Alisson Becker, Joe Gomez és Wataru Endo szerződése is lejár a jövő nyáron. A Vörösök és az angol válogatott korábbi kapusa pedig úgy véli, a 35 éves holland védő után Szoboszlai Dominiknak kell megkapnia a karszalagot.

Határozottan megvan benne a potenciál, hogy a jövőben a Liverpool csapatkapitánya legyen

– idézi a Liverpool Echo az egykori hálóőr szavait, aki az egyik kedvenc labdarúgójának nevezte a 25 éves magyart.

Iraola pár évre írt alá, de korábban Pep Guardiola is csak kétéves szerződéssel kezdett a Manchester Citynél, és végül 10 évig maradt. Szóval, ha jól mennek a dolgok a Liverpoolnál a következő két évben, Iraola tovább marad, és olyasvalaki lehet a támasza a liverpooli pályafutása alatt, mint Dominik

– üzente meg a spanyol vezetőedzőnek David James, hogy szánjon fontos szerepet Szoboszlainak.

A Liverpool egykori kapusa szerint viszont csak akkor lehet a legtöbbet kihozni a magyar labdarúgóból, ha a megfelelő helyen játszik – ez pedig nem a jobbhátvéd poszt. Mint ismert, a csapat korábbi vezetőedzője, Arne Slot az elmúlt szezonban többször is a védelem szélén számított a középpályásra.

Készen áll a fontos feladatokra

Szoboszlai Dominik a szerződéshosszabbításának aláírása után adott hosszú interjúban maga is beszélt arról, hogy a távozók szerepét – Mohamed Szalah és Andy Robertson – most másnak kell átvennie, és ő készen áll erre.

Mo és Robbo távoztak, szóval a csapatkapitány-helyettes és egy klublegenda. Biztosan hiányozni fognak

– mondta a változásokkal kapcsolatban a 25 éves magyar futballista.