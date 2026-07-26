Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül kezdte a magyar idő szerint vasárnap hajnali, Sunderland elleni felkészülési mérkőzését a Liverpool. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Andoni Iraola vezetőedző csapata az Egyesült Államokban edzőtáborozik. Az első találkozó kezdésekor még Joe Gomez volt a csapatkapitány, de az angol védő hamar megsérült – le is kellett cserélni –, ezért a kölcsönből visszatért Kosztasz Cimikasz kapta meg a karszalagot az első 45 perc hátralévő részére. A második félidőre viszont érkezett a pályára Szoboszlai, és ő lett a Liverpool csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool csapatkapitánya a Sunderland elleni felkészülési mérkőzés második félidejében

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik csapatkapitányként lőtt gólt

Szoboszlai Dominik azelőtt írta alá hosszútávú, 2031-ig szóló új szerződést a Liverpoollal, hogy az együttes elutazott Amerikába edzőtáborozni. A felkészülési mérkőzések sora a Sunderland ellen kezdődött, és Szoboszlai Dominiknak a félidei pályára lépésétől számítva mindössze 10 percre volt szüksége arra, hogy a kapuba találjon.

A büntetőterületen kívül, egy mellel átvett labdát, egy pattanás után hatalmas erővel lőtt a kapuba.

Sőt, a 85. percben gólpasszt is adott a kölcsönből visszatért Lewis Koumasnak. Mindezt csapatkapitányi karszalaggal a kezén tette, azt ugyanis a teljes második félidőre megkapta, miután Kosztasz Cimikasz helyét a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos vette át a szünetben.

A Liverpool végül 4-2-es győzelmet aratott: a Nashville-ben rendezett felkészülési mérkőzésen Kieran Morrison és Federico Chiesa is betaláltak.

A világbajnoki szereplők közül Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch hétfőn állnak edzésbe. Az első számú csapatkapitány, Virgil van Dijk még a pihenőjét tölti.

Szoboszlai Dominik gólja a Sunderland ellen: