A kezdeti nehézségek után újabb megoldásra váró problémákkal kell szembenéznie a Liverpool vezetőedzőjének. Ahogy arról az Origo Sport beszámolt, az Egyesült Államokban edzőtáborozó csapat New York-i repülőjáratát kedden a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt törölték, ezért csak a mérkőzés napján utaztak el a helyi idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődő Wrexham elleni felkészülési találkozóra. Andoni Iraola azonban ezt követően sincs egyszerű helyzetben, mert Joe Gomez az első, Sunderland elleni összecsapáson megsérült. A spanyol szakembernek pedig nemcsak a védelem közepén kell pótolnia az angol labdarúgót, hanem a csapatkapitányi karszalagot is át kell adnia valakinek. Liverpoolban Szoboszlai Dominikot nevezték meg erre a posztra.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány lehet a Liverpool-Wrexham felkészülési mérkőzésen is

Fotó: Liverpool FC

Megint Szoboszlai Dominik lehet a csapatkapitány

A Liverpool első, Sunderland elleni felkészülési mérkőzésén – Virgil van Dijk távollétében – Joe Gomez kezdett csapatkapitányként, az angol védő sérülése után pedig Kosztasz Cimikasz kapta meg a karszalagot az első félidő hátralévő részére. A második játékrészre viszont érkezett a magyar válogatott középpályás, és ő lett a csapatkapitány. Miközben az együttes az Egyesült Államokban készül a Wrexham elleni mérkőzésre, addig odahaza Liverpoolban már meg is nevezték, kinek kellene viselnie a karszalagot a találkozón: Szoboszlai Dominiknak.

Esélyes lehet az új csapatkapitány-helyettes posztra, a Sunderland elleni második félidőben már ő vette át a karszalagot, a következő mérkőzés pedig tökéletes lehetőséget kínál neki arra, hogy Virgil van Dijk jövőbeli utódjaként bizonyítson

– írta cikkében a liverpool.com.

Van Dijk egyébként a világbajnokság utáni pihenőjéből visszatérve már edzésre jelentkezett az AXA Edzőközpontban, de nem csatlakozott a társakhoz Amerikában. Ezért a Wrexham ellen Ifeanyi Ndukwe és Mor Talla Ndiaye lehetnek a Liverpool középhátvédjei, míg a bal oldalon Kerkez Milos, a másikon pedig Jeremie Frimpong kezdhetnek. Mögöttük Giorgi Mamardashvili valószínűleg megtartja a helyét a kapuban. Ryan Gravenberch, Florian Wirtz és Alexander Isak már bevethetőek, de sok edzésük még nem volt a világbajnokság után, így mindhárman aligha lesznek ott a pályán az első perctől kezdve. Egyedül Wirtz az, aki kezdhet, míg Szoboszlai Dominik mellett Curtis Jones kaphat lehetőséget. Elöl pedig a fiatal Rio Ngumoha, Kieran Morrison, Will Wright hármas támadhat.