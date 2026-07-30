Szoboszlai Dominik a Liverpool második felkészülési mérkőzésén is csapatkapitányként lépett pályára, és ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A magyar válogatott középpályás a 75. percben remek ütempasszal ugratta ki Rio Ngumohát, akinek a lövése egy védőről pattant a hálóba. A lefújás után Szoboszlai vehette át a mérkőzés legjobbjának járó díjat, a találkozót értékelő angol sajtó pedig egyöntetűen az ő játékát emelte ki. A középpályás ezúttal is időt szakított a szurkolókra: a mérkőzés után körbejárta a stadiont, aláírásokat osztott és közös fotókra is készséggel megállt. Később csatlakozott csapattársaihoz, amikor egy érdekes jelenetnek lehettek szemtanúi a nézők. A felvételeken az látható, hogy Curtis Jones hevesen gesztikulál, majd egy pillanatra még csendre is intette a jelenlegi csapatkapitányt.

Curtis Jones (balra) csendre intette Szoboszlai Dominiket a Liverpool-Wrexham felkészülési mérkőzés után Fotó: AFP

Csendre intették Szoboszlai Dominiket

A jelenet a mérkőzés lefújása után játszódott le, amikor Szoboszlai Dominik az elsők között lépett oda a láthatóan feldúlt Curtis Joneshoz. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az angol középpályás heves reakcióját, bár egyesek szerint közrejátszhatott, hogy ezúttal csak a második félidőben kapott lehetőséget.

Az viszont jól látszik a felvételeken, hogy Jones rendkívül indulatos volt, hevesen gesztikulált, miközben Szoboszlai megpróbálta megnyugtatni és megtudni, mi bántja. A videó alapján azonban a magyar válogatott csapatkapitánya sem járt sikerrel, sőt, Curtis Jones egy pillanatra még csendre is inti őt.