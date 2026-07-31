A csapatkapitányi karszalag miatt szólalkozott össze Szoboszlai Dominik és Curtis Jones – legalábbis az angol sajtó szerint. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a Liverpool magyar válogatott középpályása kezdőként lépett pályára a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen New Yorkban, gólpasszal járult hozzá csapata 1-0-ás győzelméhez, majd a 78. percben lecserélte őt Andoni Iraola vezetőedző. Azt is megírtuk, hogy a 25 éves magyar labdarúgó a lefújás után elsőként lépett oda a láthatóan dühös csapattársához, Curtis Joneshoz, aki hevesen gesztikulált. Szoboszlai próbálta megnyugtatni, de láthatóan szóváltás alakult ki közöttük – ehhez csatlakozott később Kosztasz Cimikasz is. Liverpoolban úgy tudják, a csapatkapitányi karszalag volt a felháborodás oka.

Szoboszlai Dominik remekel a Liverpool felkészülési mérkőzésein

Fotó: Liverpool FC

Videón Szoboszlai Dominik és Curtis Jones szóváltása

A Liverpool játékosairól egyre több videó lát napvilágot, megmutatva, mi is történt pontosan a Wrexham elleni mérkőzés lefújása után a pályán.

Az egész úgy kezdődött, hogy Szoboszlai Dominik csípőre tett kézzel sétált oda a feldúlt Curtis Joneshoz, aki – miközben odaszólt valamit – elsétált mellette. Amikor a magyar válogatott középpályás visszakérdezett, az angol labdarúgó a karjára mutogatott, mintha a csapatkapitányi karszalagra utalt volna. Ezt követően Jones többször is hátat fordított Szoboszlainak, de visszafordulva folyamatosan magyarázott neki valamit. A két labdarúgó ezután egymásra mutogatott – az angol pedig heves mozdulatokkal gesztikulált. Ekkor lépett oda Kosztasz Cimikasz, aki Szoboszlai Dominik lecserélése után a Liverpool csapatkapitánya lett.

It has now been confirmed that Curtis Jones was furious with Dominik Szoboszlai for handing the captain's armband to Kostas Tsimikas.



Tsimikas wasn't having it and threw the armband on the floor, which led to Jones continuing his argument with Szoboszlai.



If that's really the… — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) July 31, 2026

Kosztasz Cimikasz földhöz dobta a csapatkapitányi karszalagot

Egy másik felvételen már az látható, ahogy a görög labdarúgó is dühbe gurult, és a karjáról levéve földhöz vágta a karszalagot, majd széttárta a karját és odaszólt valamit a magyar labdarúgónak. A jelenet azzal zárult, hogy Curtis Jones felvette a földről a csapatkapitányi karszalagot, majd magához ölelte Szoboszlait.

It has now been confirmed that Curtis Jones was furious with Dominik Szoboszlai for handing the captain's armband to Kostas Tsimikas.



Tsimikas wasn't having it and threw the armband on the floor, which led to Jones continuing his argument with Szoboszlai.



If that's really the… — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) July 31, 2026

Curtis Jones azért volt dühös, mert Szoboszlai Dominik Kosztasz Cimikasznak adta a csapatkapitányi karszalagot

– írja a liverpooli Anfield Lounge. Hozzátéve, ha valóban ez volt az összeszólalkozás oka, akkor Curtis Jonesnak mennie kell, mert egyik játékos sem áll a klub felett. Az olasz Inter egyébként már régóta érdeklődik az angol középpályás iránt. Hogy a történtekhez hozzátartozik-e vagy sem, de köztudott, hogy Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimikasz a pályán kívül jó barátságot ápolnak egymással.