A csapatkapitányi karszalag miatt szólalkozott össze Szoboszlai Dominik és Curtis Jones – legalábbis az angol sajtó szerint. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a Liverpool magyar válogatott középpályása kezdőként lépett pályára a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen New Yorkban, gólpasszal járult hozzá csapata 1-0-ás győzelméhez, majd a 78. percben lecserélte őt Andoni Iraola vezetőedző. Azt is megírtuk, hogy a 25 éves magyar labdarúgó a lefújás után elsőként lépett oda a láthatóan dühös csapattársához, Curtis Joneshoz, aki hevesen gesztikulált. Szoboszlai próbálta megnyugtatni, de láthatóan szóváltás alakult ki közöttük – ehhez csatlakozott később Kosztasz Cimikasz is. Liverpoolban úgy tudják, a csapatkapitányi karszalag volt a felháborodás oka.
Videón Szoboszlai Dominik és Curtis Jones szóváltása
A Liverpool játékosairól egyre több videó lát napvilágot, megmutatva, mi is történt pontosan a Wrexham elleni mérkőzés lefújása után a pályán.
Az egész úgy kezdődött, hogy Szoboszlai Dominik csípőre tett kézzel sétált oda a feldúlt Curtis Joneshoz, aki – miközben odaszólt valamit – elsétált mellette. Amikor a magyar válogatott középpályás visszakérdezett, az angol labdarúgó a karjára mutogatott, mintha a csapatkapitányi karszalagra utalt volna. Ezt követően Jones többször is hátat fordított Szoboszlainak, de visszafordulva folyamatosan magyarázott neki valamit. A két labdarúgó ezután egymásra mutogatott – az angol pedig heves mozdulatokkal gesztikulált. Ekkor lépett oda Kosztasz Cimikasz, aki Szoboszlai Dominik lecserélése után a Liverpool csapatkapitánya lett.
Kosztasz Cimikasz földhöz dobta a csapatkapitányi karszalagot
Egy másik felvételen már az látható, ahogy a görög labdarúgó is dühbe gurult, és a karjáról levéve földhöz vágta a karszalagot, majd széttárta a karját és odaszólt valamit a magyar labdarúgónak. A jelenet azzal zárult, hogy Curtis Jones felvette a földről a csapatkapitányi karszalagot, majd magához ölelte Szoboszlait.
Curtis Jones azért volt dühös, mert Szoboszlai Dominik Kosztasz Cimikasznak adta a csapatkapitányi karszalagot
– írja a liverpooli Anfield Lounge. Hozzátéve, ha valóban ez volt az összeszólalkozás oka, akkor Curtis Jonesnak mennie kell, mert egyik játékos sem áll a klub felett. Az olasz Inter egyébként már régóta érdeklődik az angol középpályás iránt. Hogy a történtekhez hozzátartozik-e vagy sem, de köztudott, hogy Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimikasz a pályán kívül jó barátságot ápolnak egymással.
Szoboszlai Dominik reagált a történtekre
A magyar válogatott középpályást Amerikában egy sajtótájékoztató keretein belül faggathatták az újságírók, és kapva az alkalmon, egyikük rá is kérdezett a Wrexham elleni mérkőzés után történtekre.
Páran elmentek, és bár nem mi vagyunk a legidősebbek a csapatban, már régóta itt vagyunk. Ilyen például Flo (Florian Wirtz), Ryan (Gravenberch) , Macca (Alexis Mac Allister), ha visszatér, Curtis, Alex (Isak), és nyilvánvalóan Virgil (van Dijk), Ali (Allison Becker) és Joey (Gomez). Szóval mindannyian ugyanabban a csónakban evezünk, és a legjobbat akarjuk a klubnak és egymásnak
– válaszolta Szoboszlai Dominik, aki tehát a részletekre nem kívánt kitérni.