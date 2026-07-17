Aláírta szerződéshosszabbítását Liverpoolban Szoboszlai Dominik – erről az angol klub tett hivatalos bejelentést. A 2026/27-es már a magyar válogatott középpályás negyedik szezonja lesz Angliában, de nem az utolsó. A 25 éves labdarúgó ugyanis egy új, hosszú távú szerződést írt alá a klubbal.

Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított Liverpoolban

Fotó: EM Sports Consulting

Szoboszlai Dominik eddig 147 alkalommal lépett pályára a Liverpool színeiben, és 28 gólt szerzett. Első idényében Ligakupát nyert, majd a 2024/25-ös szezonban Premier League-bajnok lett. Legutóbb pedig a magyar középpályás nyújtotta a legjobb teljesítményt az egész csapatból: 53 mérkőzésen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott.

Az új megállapodás értelmében Szoboszlai Dominik 2031-ig marad az Anfielden.

Szoboszlai Dominik a szerződéshosszabbításról

Ez életem egyik legszebb napja. Van még néhány – amikor a Liverpoolhoz szerződtem, és persze amikor megszületett a gyerekem. De a futballpályafutásomat tekintve azt mondhatom, hogy ez a top háromban van

– nyilatkozta az új szerződés aláírása után Szoboszlai Dominik a Liverpoolfc.com-nak.

Nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy itt lehetek, ahogy ezt már sokszor el is mondtam

– tette hozzá.

A magyar középpályás elmondta, a célja nem változott: mindent meg akar nyerni a klubbal.

Mindent meg akarok nyerni, amit csak lehetséges, a Bajnokok Ligáját is

– tűzte ki a célját Szoboszlai.

A magyar középpályás magasabb polcra került

A 25 éves magyar labdarúgó menedzsere, az EM Sports alapítója és tulajdonosa, Esterházy Mátyás elárulta: az egyeztetések októberben kezdődtek a szerződéshosszabbításról, a tárgyalások pedig az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán.

Mivel mindkét fél ugyanazt akarta, még az új idény kezdete előtt sikerült megtalálni azt a megoldást, amellyel mindkét fél elégedett lehet

– fogalmazott Esterházy Mátyás.

A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt

– tette hozzá az EM Sports alapítója és tulajdonosa.

Esterházy Mátyás úgy fogalmazott, Szoboszlai Dominik számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak.

A középpályás kedden állt edzésbe, jövő héten pedig már társaival együtt az Egyesült Államokba utazik, ahol három felkészülési mérkőzés – Sunderland, Wrexham, Leeds – szerepel a programban.

A családjával remekül érzik magukat Angliában

Szoboszlai Dominik menedzsere arról is beszétl, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezett a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszü abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet.

A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal. Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét

– jelentette ki Esterházy Mátyás.