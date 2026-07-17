Aláírta szerződéshosszabbítását Liverpoolban Szoboszlai Dominik – erről az angol klub tett hivatalos bejelentést. A 2026/27-es már a magyar válogatott középpályás negyedik szezonja lesz Angliában, de nem az utolsó. A 25 éves labdarúgó ugyanis egy új, hosszú távú szerződést írt alá a klubbal.
Szoboszlai Dominik eddig 147 alkalommal lépett pályára a Liverpool színeiben, és 28 gólt szerzett. Első idényében Ligakupát nyert, majd a 2024/25-ös szezonban Premier League-bajnok lett. Legutóbb pedig a magyar középpályás nyújtotta a legjobb teljesítményt az egész csapatból: 53 mérkőzésen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott.
Az új megállapodás értelmében Szoboszlai Dominik 2031-ig marad az Anfielden.
Szoboszlai Dominik a szerződéshosszabbításról
Ez életem egyik legszebb napja. Van még néhány – amikor a Liverpoolhoz szerződtem, és persze amikor megszületett a gyerekem. De a futballpályafutásomat tekintve azt mondhatom, hogy ez a top háromban van
– nyilatkozta az új szerződés aláírása után Szoboszlai Dominik a Liverpoolfc.com-nak.
Nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy itt lehetek, ahogy ezt már sokszor el is mondtam
– tette hozzá.
A magyar középpályás elmondta, a célja nem változott: mindent meg akar nyerni a klubbal.
Mindent meg akarok nyerni, amit csak lehetséges, a Bajnokok Ligáját is
– tűzte ki a célját Szoboszlai.
A magyar középpályás magasabb polcra került
A 25 éves magyar labdarúgó menedzsere, az EM Sports alapítója és tulajdonosa, Esterházy Mátyás elárulta: az egyeztetések októberben kezdődtek a szerződéshosszabbításról, a tárgyalások pedig az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán.
Mivel mindkét fél ugyanazt akarta, még az új idény kezdete előtt sikerült megtalálni azt a megoldást, amellyel mindkét fél elégedett lehet
– fogalmazott Esterházy Mátyás.
A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt
– tette hozzá az EM Sports alapítója és tulajdonosa.
Esterházy Mátyás úgy fogalmazott, Szoboszlai Dominik számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak.
A középpályás kedden állt edzésbe, jövő héten pedig már társaival együtt az Egyesült Államokba utazik, ahol három felkészülési mérkőzés – Sunderland, Wrexham, Leeds – szerepel a programban.
A családjával remekül érzik magukat Angliában
Szoboszlai Dominik menedzsere arról is beszétl, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezett a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszü abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet.
A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal. Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét
– jelentette ki Esterházy Mátyás.
„A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt – folytatta Esterházy Mátyás. – A tény, hogy a klubja ennyire ragaszkodott hozzá, egyértelműen megerősíti, hogy Dominik számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak.”
A középpályás kedden állt edzésbe, jövő héten pedig már társaival együtt az Egyesült Államokba utazik, ahol három felkészülési mérkőzés – Sunderland (07.26.), Wrexham (07.30.), Leeds (08.02.) – szerepel a programban.
„Nyilván azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet. A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal. Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét.”