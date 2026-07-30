Szoboszlai Dominik népszerűsége továbbra is töretlen a közösségi oldalakon. A sportsmarketing.hu legfrissebb összesítése szerint a Liverpool középpályása Facebookon és Instagramon is messze a legkövetettebb magyar sportoló, miközben egyedüliként tudta növelni követőtáborát a legnagyobb közösségi platformon.

Szoboszlai Dominik már csapatkapitányként vezeti a Liverpool együttesét

Fotó: Dustin Satloff / Getty Images via AFP

Facebookon már 273 ezer követője van, ami közel százezerrel több, mint a második helyezett Gulácsi Péteré. Ráadásul az elmúlt egy évben 28 ezer új követőt szerzett, miközben a toplista többi szereplője veszített a táborából. A dobogóra Michelisz Norbert fért még fel, mögötte Willi Orbán és Jakabos Zsuzsanna következik.

Szoboszlai Dominik felrobbantotta az Instagramot

Instagramon még látványosabb Szoboszlai Dominik fölénye. A magyar válogatott csapatkapitányának követőtábora egy év alatt csaknem megduplázódott, így már 5,5 millióan követik. Ez a szám önmagában annyi, mint az utána következő öt magyar sportoló összesített követőszáma. A második helyen klubtársa, Kerkez Milos áll több mint kétmillió követővel, míg Dzsudzsák Balázs továbbra is másfél millió feletti rajongótáborral rendelkezik.

A sportszervezetek versenyében Facebookon az FTC megőrizte első helyét, 625 ezer követővel, míg a harmadik helyen álló Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)) átlépte a 200 ezres határt. Instagramon ugyanakkor már az MLSZ áll az élen 234 ezer követővel, megelőzve a Ferencvárost.

A TikTokon szintén a zöld-fehérek bizonyultak a legerősebbnek: a Fradi 305 ezres követőtábora mellett az elmúlt egy év legnagyobb növekedését is produkálta. Az MLSZ a második, míg a fiatal bokszoló, Koloszár Valentin a harmadik helyet foglalja el a platform összesített rangsorában.