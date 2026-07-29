A Liverpool egy mérkőzést már lejátszott az amerikai túra során, Andoni Iraola együttese 4-2-re verte vasárnap a Sunderland csapatát. A találkozón a csapatkapitányi karszalagot viselő Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, valamint egy gólpasszt is kiosztott. A következő meccset a hollywoodi sztárok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonában lévő Wrexham ellen játssza majd a Liverpool, amely a mérkőzés előtt nagy leleplezést tett.
Szoboszlai Dominikkel a főszerepben leplezte le új mezét a Liverpool
A Liverpool magyar idő szerint szerda hajnalban lép pályára az angol másodosztályban szereplő Wrexham ellen, a találkozó előtt pedig Brooklynban mutatta be vadonatúj idegenbeli szerelését. A fehér mez és a piros rövidnadrág az 1980-as éveket idézi, a dresszt ezen a találkozón fogják először viselni a játékosok.
A bemutatón a Liverpool korábbi klasszisai, Robbie Fowler és Ian Rush is részt vettek, a fotókon pedig Szoboszlai is feltűnt az új mezben pózolva.
Bemutatta új mezét a Liverpool
A szövetbe szőtt, egyedi tervezésű mintát úgy jellemzik, hogy az Anfield történelmi mérkőzésjegyeiből merített ihletet,
és finoman beépíti azokat az archív grafikai elemeket, amelyek tisztelegnek a klub leghűségesebb szurkolói előtt.
A kapusmez lila színt kapott, és stílusában emlékeztet a 1990-es évek közepén David James által viselt szerelésre.
A Liverpool a Wrexham elleni meccs után az Egyesült Államokban még a Leeds United csapatával is megmérkőzik, az amerikai túrát követően pedig a francia élvonalbeli AS Monaco és az olasz Como ellen is pályára lép majd.
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