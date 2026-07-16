Mi lesz Szoboszlai Dominikkal? A Liverpool új edzője nagy dilemma előtt áll

Szoboszlai Dominik már az előző idényben is bizonyította, hogy szinte bármely poszton képes kiemelkedő teljesítményre. A magyar válogatott csapatkapitánya Arne Slot rendszerében nem csupán a középpályán, hanem jobbhátvédként és jobbszélsőként is futballozott, nem is akárhogyan. Jó esély van rá, hogy Szoboszlai a következő szezonban sem mindig a számára legideálisabb poszton, támadó középpályásként fog játszani, ugyanis Mohamed Szalah pótlása nagy fejtörést okozhat a Liverpool új edzőjének.

Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban a következő idényben is vezérszerep várhat

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik a jobb szélen játszhat majd a Liverpoolban

A Bournemouth-tól érkezett Andoni Iraola vezetőedző az előző csapatánál a 4-2-3-1-es formációt alkalmazta, amelyben a két belső középpályás egyike inkább védekezőbb feladatokat látott el, a másik pedig támadóbb szerepkörben futballozott. A Liverpool Echo elemzése szerint erre a két posztra négy játékos jöhet szóba: az egyikük szinte biztosan Ryan Gravenberch lesz, míg a másik pozíciót Curtis Jones, Alexis Mac Allister vagy Szoboszlai kaphatja.

A magyar válogatott focista azonban a jobb szélen is szóba jöhet, azon a poszton, ahol hosszú éveken át Szalah futballozott.

A Liverpool a nyáron nagy erőket mozgósított, a Lipcse játékosáért, Yan Diomandéért, ám a foci-vb-n is feltűnt elefántcsontparti szélső a hírek szerint közelebb áll ahhoz, hogy a BL-címvédő PSG-hez szerződjön.

Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah posztján is játszhat majd az új idényben

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai a Liverpool Jolly Jokere

Szoboszlai tehát a jobb szélen is játszhat, ami nem teljesen idegen számára – a nyáron igazolt Victor Munoz nem biztos, hogy kezdő lesz –, bár a 25 éves klasszisnak a középcsatár mögötti 10-es pozíció, az irányító szerepkör állna legjobban. Ezen a poszton azonban minden bizonnyal a tavaly hatalmas összegért igazolt, de ingadozó teljesítményt nyújtó Florian Wirtz lesz Iraola első számú választása.

Az biztos, hogy Szoboszlai az előző évadban számos poszton bizonyított, és rendre hangsúlyozta, hogy bárhová állítja az edzője, mindig igyekszik a legjobbját nyújtani. Az ilyen típusú játékosokat imádják az edzők, Iraola számára is hatalmas előny lesz, hogy a magyar játékos révén a csapat taktikai repertoárja széles skálán mozoghat majd.