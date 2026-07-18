Szoboszlai Dominik nem túl boldog, de mielőtt a Liverpool-szurkolók elkezdenének aggódni amiatt, hogy egy feszült szezon után újabb ráncok jelenhetnek meg az arcán, a magyar középpályás megmagyarázza a helyzetet - írja cikkében a Liverpool Echo, amely a bejegyzés címében Szoboszlai Liverpoolban betöltött új szerepéről, a hibákból való tanulásról és arról írt, hogy a magyar légiós soha nem elégedett.

Szoboszlai Dominik új szerződést írt alá Liverpoolban Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését a Liverpool FC-vel. A klub pénteken közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulta el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktusa még egy évig volt érvényes. A Liverpool Echo ennek kapcsán idézte a magyar játékost.

„Mindig van mit javítani, soha nem vagyok elégedett, úgy gondolom, hogy még ennél is jobbat tudok nyújtani. Azt hiszem, pont ezért ülök itt, mert ez hajtott már gyerekkorom óta: hogy soha nem volt elég, és most is ugyanezt gondolom. Példát akarok mutatni, szeretnék példaként szolgálni mindenki számára, amennyire csak tudok. Amikor aláírtam a szerződést, azt mondtam, mindent meg akarok nyerni. Ez egy pillanatra sem változott. Ugyanaz maradt: mindent meg akarok nyerni, amit ebben az országban lehet, és a Bajnokok Ligáját is” - mondta Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt Liverpoolba

A magyar válogatott csapatkapitánya három éve a német RB Leipzigtől igazolt a Liverpoolhoz, amellyel tavaly megnyerte a Premier League-et, az elmúlt három évben pedig az egyik legmeghatározóbb játékos és a szurkolók nagy kedvence lett a csapatnál. A későbbi bajnok Arsenalnak szabadrúgásból lőtt gólját az előző idény legszebbjének választották a klub drukkerei, sőt, Szoboszlai lett a 2025/26-os szezon legjobb futballistája a klub szavazásán.

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