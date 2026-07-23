Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása nemrég megtörtént, az elhúzódó ügy tulajdonképpen azt követően zárult le, hogy Arne Slot távozott a csapat éléről. Emiatt felmerült, hogy a két eseménynek köze lett volna egymáshoz, ám a magyar válogatott középpályás menedzsere, Esterházy Mátyás tiszta vizet öntött a pohárba ezzel kapcsolatban.
Szoboszlai Dominik Arne Slot távozása miatt hosszabbított szerződést?
Az arab nyelvű winwin.com portálnak adott interjújában Esterházy Mátyás elárult néhány részletet Szoboszlai szerződéshosszabbításával kapcsolatban.
„Dominiknek még két év volt hátra a szerződéséből, így a hosszabbítás nélkül is a Liverpool játékosa maradt volna. De természetesen az új edző személyisége, a játékstílusa és a labdarúgásról alkotott elképzelései sokat segítettek. És azt hiszem, mindannyian nagyon-nagyon elégedettek lehetünk azzal, ami az elmúlt napokban történt” – mondta Esterházy, aki elmondta, Slot távozásának nem volt köze Szoboszlai döntéséhez.
„Dominik remek kapcsolatot ápolt Arne-nal, és Iraolával is kiváló lesz a viszonya. A munkájára összpontosít, kétszáz százalékot ad a csapatért és az edzőért” – tette hozzá a magyar játékos ügynöke, kiemelve, a döntő tényező az volt, hogy Szoboszlai maradni akart és a klub is mindenképpen meg akarta őt tartani.
A Real Madriddal is szóba hozták Szoboszlait
Esterházyt a Real Madrid érdeklődéséről is kérdezték, valamint felvetették neki, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi egyszer kijelentette, Szoboszlai a spanyol gigászról álmodik.
„Amikor egy olyan játékosod van, mint ő, a nagy klubokkal kapcsolatos pletykák teljesen normálisak. A jövőjével kapcsolatban hivatalosan csak mi nyilatkozhatunk. Végül meghosszabbította a szerződését, és ez mindent elmond arról, hogy valójában mit szeretett volna, mert senki sem kényszerítette erre” – tette hozzá Szoboszlai Dominik menedzsere.
Esterházytól azt is megkérdezték, a szerződéshosszabbítás során felmerült-e, hogy a klasszis középpályás legyen az egyik csapatkapitány-helyettes.
„Nem hiszek abban, hogy a vezetői szerepekről beszélni kellene, mert ezek természetes úton alakulnak ki. Elismerjük, hogy a Liverpool vezetői struktúrája a világ egyik legjobbja, Virgil van Dijk a csapatkapitány. Az, hogy ki lesz a helyettes, nem igazán foglalkoztat minket. Bármi történjék is, Domi készen áll rá, hogy előrelépjen és vállalja a felelősséget a vezetés terén is” – tette hozzá Esterházy.
A Liverpool jelenleg az Egyesült Államokban vesz részt egy felkészülési túrán, a csapattal természetesen Szoboszlai Dominik, és a Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is elutazott.
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