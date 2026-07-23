Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása nemrég megtörtént, az elhúzódó ügy tulajdonképpen azt követően zárult le, hogy Arne Slot távozott a csapat éléről. Emiatt felmerült, hogy a két eseménynek köze lett volna egymáshoz, ám a magyar válogatott középpályás menedzsere, Esterházy Mátyás tiszta vizet öntött a pohárba ezzel kapcsolatban.

Arne Slot többször is méltatta Szoboszlai Dominikot

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik Arne Slot távozása miatt hosszabbított szerződést?

Az arab nyelvű winwin.com portálnak adott interjújában Esterházy Mátyás elárult néhány részletet Szoboszlai szerződéshosszabbításával kapcsolatban.

„Dominiknek még két év volt hátra a szerződéséből, így a hosszabbítás nélkül is a Liverpool játékosa maradt volna. De természetesen az új edző személyisége, a játékstílusa és a labdarúgásról alkotott elképzelései sokat segítettek. És azt hiszem, mindannyian nagyon-nagyon elégedettek lehetünk azzal, ami az elmúlt napokban történt” – mondta Esterházy, aki elmondta, Slot távozásának nem volt köze Szoboszlai döntéséhez.

„Dominik remek kapcsolatot ápolt Arne-nal, és Iraolával is kiváló lesz a viszonya. A munkájára összpontosít, kétszáz százalékot ad a csapatért és az edzőért” – tette hozzá a magyar játékos ügynöke, kiemelve, a döntő tényező az volt, hogy Szoboszlai maradni akart és a klub is mindenképpen meg akarta őt tartani.

Esterházy Mátyás szerint Szoboszlai maradni akart a Liverpoolnál

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A Real Madriddal is szóba hozták Szoboszlait

Esterházyt a Real Madrid érdeklődéséről is kérdezték, valamint felvetették neki, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi egyszer kijelentette, Szoboszlai a spanyol gigászról álmodik.

„Amikor egy olyan játékosod van, mint ő, a nagy klubokkal kapcsolatos pletykák teljesen normálisak. A jövőjével kapcsolatban hivatalosan csak mi nyilatkozhatunk. Végül meghosszabbította a szerződését, és ez mindent elmond arról, hogy valójában mit szeretett volna, mert senki sem kényszerítette erre” – tette hozzá Szoboszlai Dominik menedzsere.

Szoboszlai Dominik 2031-ig hosszabbított a Liverpoollal

Fotó: Liverpool FC

Esterházytól azt is megkérdezték, a szerződéshosszabbítás során felmerült-e, hogy a klasszis középpályás legyen az egyik csapatkapitány-helyettes.