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A Liverpool magyar válogatott klasszisának menedzsere egy arab portálnak adott hosszabb interjút. Esterházy Mátyás azt is elárulta, hogy Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításához volt-e köze Arne Slot távozásának.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása nemrég megtörtént, az elhúzódó ügy tulajdonképpen azt követően zárult le, hogy Arne Slot távozott a csapat éléről. Emiatt felmerült, hogy a két eseménynek köze lett volna egymáshoz, ám a magyar válogatott középpályás menedzsere, Esterházy Mátyás tiszta vizet öntött a pohárba ezzel kapcsolatban.

Arne Slot többször is méltatta Szoboszlai Dominikot
Arne Slot többször is méltatta Szoboszlai Dominikot
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik Arne Slot távozása miatt hosszabbított szerződést?

Az arab nyelvű winwin.com portálnak adott interjújában Esterházy Mátyás elárult néhány részletet Szoboszlai szerződéshosszabbításával kapcsolatban.

„Dominiknek még két év volt hátra a szerződéséből, így a hosszabbítás nélkül is a Liverpool játékosa maradt volna. De természetesen az új edző személyisége, a játékstílusa és a labdarúgásról alkotott elképzelései sokat segítettek. És azt hiszem, mindannyian nagyon-nagyon elégedettek lehetünk azzal, ami az elmúlt napokban történt” – mondta Esterházy, aki elmondta, Slot távozásának nem volt köze Szoboszlai döntéséhez.

„Dominik remek kapcsolatot ápolt Arne-nal, és Iraolával is kiváló lesz a viszonya. A munkájára összpontosít, kétszáz százalékot ad a csapatért és az edzőért” – tette hozzá a magyar játékos ügynöke, kiemelve, a döntő tényező az volt, hogy Szoboszlai maradni akart és a klub is mindenképpen meg akarta őt tartani.

Szoboszlai, Szoboszlai Dominik, Esterházy
Esterházy Mátyás szerint Szoboszlai maradni akart a Liverpoolnál
Fotó: Szabó Gábor - Origo

A Real Madriddal is szóba hozták Szoboszlait

Esterházyt a Real Madrid érdeklődéséről is kérdezték, valamint felvetették neki, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi egyszer kijelentette, Szoboszlai a spanyol gigászról álmodik.  

„Amikor egy olyan játékosod van, mint ő, a nagy klubokkal kapcsolatos pletykák teljesen normálisak. A jövőjével kapcsolatban hivatalosan csak mi nyilatkozhatunk. Végül meghosszabbította a szerződését, és ez mindent elmond arról, hogy valójában mit szeretett volna, mert senki sem kényszerítette erre” – tette hozzá Szoboszlai Dominik menedzsere.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik 2031-ig hosszabbított a Liverpoollal
Fotó: Liverpool FC

Esterházytól azt is megkérdezték, a szerződéshosszabbítás során felmerült-e, hogy a klasszis középpályás legyen az egyik csapatkapitány-helyettes.

„Nem hiszek abban, hogy a vezetői szerepekről beszélni kellene, mert ezek természetes úton alakulnak ki. Elismerjük, hogy a Liverpool vezetői struktúrája a világ egyik legjobbja, Virgil van Dijk a csapatkapitány. Az, hogy ki lesz a helyettes, nem igazán foglalkoztat minket. Bármi történjék is, Domi készen áll rá, hogy előrelépjen és vállalja a felelősséget a vezetés terén is” – tette hozzá Esterházy.

A Liverpool jelenleg az Egyesült Államokban vesz részt egy felkészülési túrán, a csapattal természetesen Szoboszlai Dominik, és a Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is elutazott.

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