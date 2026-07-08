A beszámolók szerint a tárgyalások már tavaly novemberben megkezdődtek Szoboszlai Dominik képviselői és a Liverpool vezetősége között, ám eddig nem sikerült olyan megállapodásra jutni, amely minden részletében megfelelne. Fontos ugyanakkor, hogy ez korántsem jelent zsákutcát: az angol sajtó úgy tudja, mindkét fél eltökélt abban, hogy létrejöjjön az új szerződés.
Szoboszlai Dominikot elveszítheti a Liverpool?
A Liverpool nem véletlenül szeretné idő előtt rendezni Szoboszlai helyzetét, hiszen az elmúlt időszakban kellemetlen tapasztalatokat szerzett olyan játékosokkal, akiknek a szerződéshosszabbítása túlságosan elhúzódott. Jó példa erre Ibrahima Konaté esete, a francia válogatott védő megállapodásáról már 2024 októberében tárgyalni kezdett a klub, ám nem sikerült vele dűlőre jutni, és végül idén nyáron ingyen igazolt a Real Madridhoz. A Vörösök vezetősége most szeretné elkerülni, hogy egyik legértékesebb futballistájuk esetében is hasonló helyzet alakuljon ki.
Szoboszlai Dominik nem akarja elhagyni a Liverpoolt
Szoboszlai részéről sem érzékelhető távozási szándék, hiába boronálták már össze többször is a Real Madriddal.
A magyar válogatott csapatkapitánya korábban többször hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Liverpoolban,
szereti a várost, a klubot, a szurkolókat és az Anfield hangulatát. A legfrissebb információk szerint továbbra is az a célja, hogy pályafutása legjobb éveit a Vörösöknél töltse.
Erre minden oka megvan a 25 éves klasszisnak. Az előző idényben Szoboszlai a csapat egyik, ha nem a legfontosabb játékosává nőtte ki magát, minden sorozatot figyelembe véve 25 gólban vállalt szerepet.
Szoboszlai Dominik ügyét le kell zárnia a Liverpoolnak
Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes, rajta kívül Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister és Federico Chiesa megállapodása is két év múlva jár le. A Liverpool új, hosszú távú szerződést tervez a tinisztár számára, miután augusztusban betölti a 18. életévét, míg Chiesa várhatóan távozik, Mac Allister képviselőivel pedig még nem kezdődtek meg a tárgyalások.
A Liverpool számára jelenleg Szoboszlai szerződésének a meghosszabbítása élvez abszolút prioritást. Amíg a hivatalos bejelentésre nem kerül sor, addig újabb és újabb pletykák jelenhetnek meg az esetleges távozásáról.
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