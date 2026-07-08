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A Liverpool még mindig nem hosszabbított szerződést az egyik legfontosabb játékosával. Szoboszlai Dominik és az angol klub között folynak a tárgyalások, de a nagy „áttörés” egyelőre várat magára.

A beszámolók szerint a tárgyalások már tavaly novemberben megkezdődtek Szoboszlai Dominik képviselői és a Liverpool vezetősége között, ám eddig nem sikerült olyan megállapodásra jutni, amely minden részletében megfelelne. Fontos ugyanakkor, hogy ez korántsem jelent zsákutcát: az angol sajtó úgy tudja, mindkét fél eltökélt abban, hogy létrejöjjön az új szerződés.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása még nem zárult le
Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása még nem zárult le
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominikot elveszítheti a Liverpool?

A Liverpool nem véletlenül szeretné idő előtt rendezni Szoboszlai helyzetét, hiszen az elmúlt időszakban kellemetlen tapasztalatokat szerzett olyan játékosokkal, akiknek a szerződéshosszabbítása túlságosan elhúzódott. Jó példa erre Ibrahima Konaté esete, a francia válogatott védő megállapodásáról már 2024 októberében tárgyalni kezdett a klub, ám nem sikerült vele dűlőre jutni, és végül idén nyáron ingyen igazolt a Real Madridhoz. A Vörösök vezetősége most szeretné elkerülni, hogy egyik legértékesebb futballistájuk esetében is hasonló helyzet alakuljon ki.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's French defender #05 Ibrahima Konate arrive to take part in a training session at the team's training ground in Liverpool, northwest England, on January 28, 2025, on the eve of their UEFA Champions League football match against PSV Eindhoven. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
A Liverpool nem szeretné, hogy Szoboszlai Dominik Ibrahima Konaté sorsára jusson
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik nem akarja elhagyni a Liverpoolt

Szoboszlai részéről sem érzékelhető távozási szándék, hiába boronálták már össze többször is a Real Madriddal. 

A magyar válogatott csapatkapitánya korábban többször hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Liverpoolban, 

szereti a várost, a klubot, a szurkolókat és az Anfield hangulatát. A legfrissebb információk szerint továbbra is az a célja, hogy pályafutása legjobb éveit a Vörösöknél töltse. 

Erre minden oka megvan a 25 éves klasszisnak. Az előző idényben Szoboszlai a csapat egyik, ha nem a legfontosabb játékosává nőtte ki magát, minden sorozatot figyelembe véve 25 gólban vállalt szerepet.

Szoboszlai Dominik ügyét le kell zárnia a Liverpoolnak

Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes, rajta kívül Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister és Federico Chiesa megállapodása is két év múlva jár le. A Liverpool új, hosszú távú szerződést tervez a tinisztár számára, miután augusztusban betölti a 18. életévét, míg Chiesa várhatóan távozik, Mac Allister képviselőivel pedig még nem kezdődtek meg a tárgyalások.

A Liverpool számára jelenleg Szoboszlai szerződésének a meghosszabbítása élvez abszolút prioritást. Amíg a hivatalos bejelentésre nem kerül sor, addig újabb és újabb pletykák jelenhetnek meg az esetleges távozásáról.

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