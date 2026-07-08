A beszámolók szerint a tárgyalások már tavaly novemberben megkezdődtek Szoboszlai Dominik képviselői és a Liverpool vezetősége között, ám eddig nem sikerült olyan megállapodásra jutni, amely minden részletében megfelelne. Fontos ugyanakkor, hogy ez korántsem jelent zsákutcát: az angol sajtó úgy tudja, mindkét fél eltökélt abban, hogy létrejöjjön az új szerződés.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása még nem zárult le

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominikot elveszítheti a Liverpool?

A Liverpool nem véletlenül szeretné idő előtt rendezni Szoboszlai helyzetét, hiszen az elmúlt időszakban kellemetlen tapasztalatokat szerzett olyan játékosokkal, akiknek a szerződéshosszabbítása túlságosan elhúzódott. Jó példa erre Ibrahima Konaté esete, a francia válogatott védő megállapodásáról már 2024 októberében tárgyalni kezdett a klub, ám nem sikerült vele dűlőre jutni, és végül idén nyáron ingyen igazolt a Real Madridhoz. A Vörösök vezetősége most szeretné elkerülni, hogy egyik legértékesebb futballistájuk esetében is hasonló helyzet alakuljon ki.

A Liverpool nem szeretné, hogy Szoboszlai Dominik Ibrahima Konaté sorsára jusson

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik nem akarja elhagyni a Liverpoolt

Szoboszlai részéről sem érzékelhető távozási szándék, hiába boronálták már össze többször is a Real Madriddal.

A magyar válogatott csapatkapitánya korábban többször hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Liverpoolban,

szereti a várost, a klubot, a szurkolókat és az Anfield hangulatát. A legfrissebb információk szerint továbbra is az a célja, hogy pályafutása legjobb éveit a Vörösöknél töltse.

Erre minden oka megvan a 25 éves klasszisnak. Az előző idényben Szoboszlai a csapat egyik, ha nem a legfontosabb játékosává nőtte ki magát, minden sorozatot figyelembe véve 25 gólban vállalt szerepet.

🚨📝 𝗡𝗘𝗪 - @ptgorst: It's understood Szoboszlai remains in talks over a new deal at Anfield with 25-year-old the midfielder keen to commit his best years to the club.



Negotiations are yet to reach a breakthrough, but there is at least a determination on both sides to extend… pic.twitter.com/258V694Qab — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) July 7, 2026

Szoboszlai Dominik ügyét le kell zárnia a Liverpoolnak

Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes, rajta kívül Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister és Federico Chiesa megállapodása is két év múlva jár le. A Liverpool új, hosszú távú szerződést tervez a tinisztár számára, miután augusztusban betölti a 18. életévét, míg Chiesa várhatóan távozik, Mac Allister képviselőivel pedig még nem kezdődtek meg a tárgyalások.