Gyorsan elrepült az elmúlt három év Szoboszlai Dominik számára. A magyar válogatott középpályás 2023 nyarán írt alá Liverpoolban, most pedig 2031-ig meghosszabbította a szerződését. A nagy esemény után egy hosszú interjúban arról beszélt, hogy teljesen más emberré és játékossá vált Angliában. Évről évre egy jobb teljesítményt nyújt a pályán, míg azon kívül édesapa és férj lett. Úgy véli, nagyon jó úton jár.
Szoboszlai Dominik más emberré vált Liverpoolban
Szoboszlai Dominik úgy érzi, sok másik mellett – kislánya megszületése, a Liverpoolba szerződése – élete egyik legszebb napja volt, amikor pénteken hosszabbított Liverpoolban. A 25 éves labdarúgó számára könnyű döntés volt, hogy marad az Anfielden.
Számomra ez egy nagy család, és szeretnék a része lenni
– fogalmazott a Liverpoolfc.com-nak adott hosszú interjúban Szoboszlai Dominik, aki 2023-ban érkezett a klubhoz.
Őrület, milyen gyorsan elrepült ez a három év. Teljesen más emberré és játékossá váltam. Azt hiszem, évről évre jobb lettem. A pályán kívül pedig édesapa és férj lettem. Szóval sok változáson mentem keresztül az elmúlt három évben, de azt hiszem, jó úton járok
– nyilatkozta a magyar válogatott középpályás. Hozzátette, nagyon boldog a családjával, jól érzi magát a klubnál, és a saját játékával is elégedett.
Felesége és kislánya is szerepet játszott a szerződéshosszabbításban
Szoboszlai Dominik tavaly vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát, majd megszületett a kislányuk.
Nincs annyi szabadidőm, mint korábban! De ez normális, nagyon szeretek a lányommal és a feleségemmel lenni, időt tölteni velük. Emellett ők segítenek nekem, hogy mindig készen álljak a pályán.
A Liverpool magyar labdarúgója elárulta, a családja és a városban kialakított életük fontos szerepet játszottak abban a döntésben, hogy Liverpoolban marad.
A magyar középpályás készen áll az egyik vezető szerepre
Szoboszlai három éve van a klubnál, és a nyáron kinevezett Andoni Iraola személyében már a harmadik vezetőedzővel dolgozhat együtt – Jürgen Klopp és Arne Slot után.
Szerintem Bournemouthban megmutatta, hogy egy hihetetlen edző. Azzal az intenzitással, ahogyan játszani akar, és a tudásával, amivel rendelkezik. Alig várom, hogy az ő keze alatt játszhassak
– mondta az új trénerről a 25 éves labdarúgó.
Mo (Szalah) és Robbo (Andy Robertson) távoztak, szóval a csapatkapitány-helyettes és egy klublegenda. Biztosan hiányozni fognak
– fogalmazott a változásokkal kapcsolatban Szoboszlai Dominik. A távozók szerepét most másnak kell átvennie, és ő készen áll erre. A szurkolók az elmúlt szezonban a csapat legjobb játékosának választották, de a magyar futballista úgy gondolja, még annál is tud jobban teljesíteni.
Azért ülök itt, mert ez motivált gyerekkorom óta: hogy sosem volt elég. És most is ugyanígy gondolkodom.
Szoboszlai Bajnokok Ligáját akar nyerni
Az új megállapodás értelmében a magyar válogatott csapatkapitánya 2031-ig marad az Anfielden.
Példakép akarok lenni, amennyire csak tudok. Amikor aláírtam ide, azt mondtam, hogy mindent meg akarok nyerni. Ez egy pillanatig sem változott. Ugyanaz maradt: mindent meg akarok nyerni, amit csak lehetséges, a Bajnokok Ligáját is. Készen állok rá
– tűzte ki a célját Szoboszlai.