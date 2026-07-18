Gyorsan elrepült az elmúlt három év Szoboszlai Dominik számára. A magyar válogatott középpályás 2023 nyarán írt alá Liverpoolban, most pedig 2031-ig meghosszabbította a szerződését. A nagy esemény után egy hosszú interjúban arról beszélt, hogy teljesen más emberré és játékossá vált Angliában. Évről évre egy jobb teljesítményt nyújt a pályán, míg azon kívül édesapa és férj lett. Úgy véli, nagyon jó úton jár.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítását hivatalosan is bejelentette a Liverpool

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik más emberré vált Liverpoolban

Szoboszlai Dominik úgy érzi, sok másik mellett – kislánya megszületése, a Liverpoolba szerződése – élete egyik legszebb napja volt, amikor pénteken hosszabbított Liverpoolban. A 25 éves labdarúgó számára könnyű döntés volt, hogy marad az Anfielden.

Számomra ez egy nagy család, és szeretnék a része lenni

– fogalmazott a Liverpoolfc.com-nak adott hosszú interjúban Szoboszlai Dominik, aki 2023-ban érkezett a klubhoz.

Őrület, milyen gyorsan elrepült ez a három év. Teljesen más emberré és játékossá váltam. Azt hiszem, évről évre jobb lettem. A pályán kívül pedig édesapa és férj lettem. Szóval sok változáson mentem keresztül az elmúlt három évben, de azt hiszem, jó úton járok

– nyilatkozta a magyar válogatott középpályás. Hozzátette, nagyon boldog a családjával, jól érzi magát a klubnál, és a saját játékával is elégedett.

Felesége és kislánya is szerepet játszott a szerződéshosszabbításban

Szoboszlai Dominik tavaly vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát, majd megszületett a kislányuk.

Nincs annyi szabadidőm, mint korábban! De ez normális, nagyon szeretek a lányommal és a feleségemmel lenni, időt tölteni velük. Emellett ők segítenek nekem, hogy mindig készen álljak a pályán.

A Liverpool magyar labdarúgója elárulta, a családja és a városban kialakított életük fontos szerepet játszottak abban a döntésben, hogy Liverpoolban marad.

A 25 éves labdarúgó teljesen más emberré és játékossá vált az elmúlt három évben

Fotó: Liverpool FC

A magyar középpályás készen áll az egyik vezető szerepre

Szoboszlai három éve van a klubnál, és a nyáron kinevezett Andoni Iraola személyében már a harmadik vezetőedzővel dolgozhat együtt – Jürgen Klopp és Arne Slot után.

Szerintem Bournemouthban megmutatta, hogy egy hihetetlen edző. Azzal az intenzitással, ahogyan játszani akar, és a tudásával, amivel rendelkezik. Alig várom, hogy az ő keze alatt játszhassak

– mondta az új trénerről a 25 éves labdarúgó.

Mo (Szalah) és Robbo (Andy Robertson) távoztak, szóval a csapatkapitány-helyettes és egy klublegenda. Biztosan hiányozni fognak

– fogalmazott a változásokkal kapcsolatban Szoboszlai Dominik. A távozók szerepét most másnak kell átvennie, és ő készen áll erre. A szurkolók az elmúlt szezonban a csapat legjobb játékosának választották, de a magyar futballista úgy gondolja, még annál is tud jobban teljesíteni.