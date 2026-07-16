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Sport

Itt a Liverpool nagy bejelentése: eldőlt Szoboszlai Dominik jövője

Foci-vb 2026

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Eldőlt a Liverpool magyar válogatott sztárjának jövője. Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítására végre sor került, a 25 éves középpályás aláírta új megállapodását.

A tárgyalások már tavaly novemberben megkezdődtek Szoboszlai Dominik képviselői és a Liverpool vezetősége között, ám egészen mostanáig nem sikerült olyan megállapodásra jutni, amely minden részletében megfelelne. Az ügy végére azonban pont került, a magyar válogatott csapatkapitánya új szerződést kötött a Vörösökkel az Anfield Watch értesülései szerint.

Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal
Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik új szerződést kötött a Liverpoollal

Szoboszlai korábban többször hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Liverpoolban, szereti a várost, a klubot, a szurkolókat és az Anfield hangulatát. Korábbi szerződése 2028-ig volt érvényes, és nyolchónapnyi egyeztetés után végül megszületett a megegyezés az új megállapodásról. 

Az előző idényben Szoboszlai a Liverpool egyik, ha nem a legfontosabb játékosává nőtte ki magát, ezért várható volt, hogy hamarosan kedvezőbb szerződést kap klubjától. Ez meg is történt, a 25 éves sztár hosszú távon marad a klub játékosa, és a hírek szerint Virgil van Dijk távollétében ő lesz a csapatkapitány.

Bocsák Bence, Angliában élő sportújságíró úgy tudja, ma hivatalosan is bejelentik a megállapodást, Szoboszlai aláírja a szerződését.

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