Itt a Liverpool nagy bejelentése: eldőlt Szoboszlai Dominik jövője

A tárgyalások már tavaly novemberben megkezdődtek Szoboszlai Dominik képviselői és a Liverpool vezetősége között, ám egészen mostanáig nem sikerült olyan megállapodásra jutni, amely minden részletében megfelelne. Az ügy végére azonban pont került, a magyar válogatott csapatkapitánya új szerződést kötött a Vörösökkel az Anfield Watch értesülései szerint.

Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik új szerződést kötött a Liverpoollal

Szoboszlai korábban többször hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Liverpoolban, szereti a várost, a klubot, a szurkolókat és az Anfield hangulatát. Korábbi szerződése 2028-ig volt érvényes, és nyolchónapnyi egyeztetés után végül megszületett a megegyezés az új megállapodásról.

According to a reliable report in Hungary Dominik Szoboszlai has agreed a new deal to stay at Liverpool 😍✅ pic.twitter.com/wXujzSC0xf — Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 16, 2026

Az előző idényben Szoboszlai a Liverpool egyik, ha nem a legfontosabb játékosává nőtte ki magát, ezért várható volt, hogy hamarosan kedvezőbb szerződést kap klubjától. Ez meg is történt, a 25 éves sztár hosszú távon marad a klub játékosa, és a hírek szerint Virgil van Dijk távollétében ő lesz a csapatkapitány.

🇭🇺 As I understand it Dominik Szoboszlai will sign his new Liverpool contract today.



His entourage have already flown out to Liverpool for this special moment. pic.twitter.com/wE4k3dY3zS — Bence Bocsák (@BenBocsak) July 16, 2026

Bocsák Bence, Angliában élő sportújságíró úgy tudja, ma hivatalosan is bejelentik a megállapodást, Szoboszlai aláírja a szerződését.