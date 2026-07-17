Szoboszlai Dominik 2023 óta a Liverpool labdarúgója, első szerződése 2028-ig volt érvényes, azonban nemrég sor került a sokak által várt hosszabbításra. Ennek értelmében Szoboszlai 2031-ig marad a klubnál, és a fizetése is jelentősen meg fog emelkedni.

Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobban fizetett játékosa lesz?

A hivatalos bejelentés még nem érkezett meg a Liverpool részéről, ám több forrás is beszámolt róla, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya új, ötéves szerződést ír alá klubjával. Szoboszlai eddig a 12. helyen állt a csapaton belül a fizetést illető rangsorban, ugyanis heti bruttó 120 ezer fontot keresett. Mohamed Szalah távozásával jelenleg Virgil van Dijk áll az élen, heti bruttó 350 ezer fontos bérével, őt Alexander Isak és Ryan Gravenberch követik (egyaránt 280 ezerrel).

Pontos információ még nincs az új szerződésben rögzített összegről, de becslések szerint a magyar középpályás eddigi bére legalább a duplájára emelkedhet.

Mindez azt jelenti, hogy heti bruttó 240 ezer fontra nőhet a fizetése, amellyel az ötödik helyet foglalná el csapattársai között – a negyedik legjobban fizetett Liverpool-játékos Cody Gakpo (250 ezer font).

[🟢] BREAKING: Dominik Szoboszlai set to sign a FOUR year contract extension with Liverpool.



Increased salary to 300k a week and future captaincy once Virgil Van Dijk departs.



(@BenceNanay) pic.twitter.com/PGYR5eBF4Z — Anfield Papers (@AnfieldPapers) July 16, 2026

Az Anfield Papers szerint akár 300 ezer fontra is emelkedhet az új összeg, ezzel pedig a második helyre jönne fel Van Dijk mögé, ráadásul a holland védő távozása esetén Szoboszlai lenne a klub csapatkapitánya.

A hivatalos bejelentésre minden bizonnyal már nem kell sokat várni, de az biztosra vehető, hogy Szoboszlai már a Liverpool legfontosabb játékosai közé tartozik, ezt pedig a klub a megfelelő módon fogja honorálni.