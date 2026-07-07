Szoboszlai Dominik a Szicíliában töltött pihenő után ismét munkába állt. Bár a Liverpool címvédőként csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, a magyar középpályás remek idényt zárt: minden sorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, emellett ötször is a hónap játékosának választották a klub szurkolói. A 25 éves futballista az edzőteremből jelentkezett be, ahonnan egy üzenetet küldött Mohamed Szalahnak.

Szoboszlai Dominik a visszatérése után egyből Mohamed Szalahnak üzent

Fotó: Alex Pantling

Szoboszlai Dominik üzent Mohamed Szalahnak

Mint ismert, Mohamed Szalah közös megegyezéssel felbontotta 2027-ig szóló szerződését a Liverpoollal, így július 1-től szabadon igazolhatóvá válik. A 114-szeres egyiptomi válogatott klasszis távozásában sajtóhírek szerint az is szerepet játszott, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slottal. Az öltözői feszültség végül Szalah javára dőlt el: a holland menedzsert menesztették, helyére pedig Andoni Iraola érkezett, aki stílusában jóval közelebb áll a Liverpool-szurkolók által kedvelt, Jürgen Klopp-féle „heavy metal” futballhoz.

Éppen ezért kapott különös jelentőséget Szoboszlai Dominik új fotója is. A magyar középpályás a Liverpool edzőterméből jelentkezett be, és üzent jó barátjának, Mohamed Szalahnak. A szurkolók egy része rögtön találgatni kezdett: vajon az új edző érkezése után az egyiptomi klasszis mégis megfontolja a maradást? Mások szerint ugyanakkor nincs szó rejtett üzenetről. Úgy vélik,