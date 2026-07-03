Mesés környezetben pihente ki a szezon fáradalmait Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott labdarúgója feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal az olaszországi Szicíliára látogattak, ahol egy minden igényt kielégítő ötcsillagos hotelben szálltak meg, Michelin-csillagos étteremben kóstoltak isteni ételeket, és gyönyörű helyeken sétáltak.
Szoboszlai Dominik szezonja
Bár a Liverpool csalódást keltő szezont futott – címvédőként csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben –, Szoboszlai Dominik teljesítményére nem lehetett panasz. A 25 éves magyar középpályás minden sorozatot figyelembe véve 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, nem véletlen ötször is – augusztusban, októberben, novemberben, februárban és márciusban – a hónap legjobb játékosának választották a klub szurkolói. Emellett a válogatottban is szinte végigjátszotta az összes mérkőzést – ősszel 6 vb-selejtező, majd tavasszal 4 felkészülési találkozó. Marco Rossi szövetségi kapitány mindössze csak egyszer, a Szlovénia elleni márciusi meccsen cserélte le, akkor is a 87. percben. Szoboszlainak tehát volt mit kipihennie.
A festői Szicíliát választotta a család
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka választása Szicíliára, azon belül is Taormina városára esett – amely már a 19. századtól kezdve népszerű turistacélpont, elsősorban gyönyörű tengerpartjai és a közelben fekvő látványosságok miatt. Nem utolsó sorban pedig az Etna is mindössze 45 perces autóútra van.
Ötcsillagos luxushotelben szálltak meg
A pihenésről Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka több fotót is megosztott a közösségi oldalán. A galériában a meghitt pillanatok mellett a családnak otthont adó ötcsillagos szálloda olasz stílusú kertje, és a lenyűgöző, tengerre nyíló kilátás is szerepet kapott.
A luxushotel – amit egy 14. századi kolostorból alakítottak ki – a Jón-tenger feletti sziklás hegyfokon bújik meg. A szálloda a szicíliai elegancia és a modern stílus szimbóluma a szikla tetején található végtelen medencéjével, a lenyűgöző kilátással és illatos olasz kertjével. A Michelin-csillagos étteremben pedig helyi alapanyagokból készülnek az ételek.
Fotókon a hotel, ahol Szoboszlai Dominikék nyaraltak:
A szobák árai két felnőtt részére 3200 eurónál, azaz 1,1 millió forintnál kezdődnek, de egy lakosztály már több mint 4500 euróba kerül (1,6 millió Ft) éjszakánként.
Szoboszlai Dominik kislánya imádnivaló
Csak mi hárman
– fűzte a nyaralásról megosztott fotók mellé Buzsik Borka. A hozzászólók pedig odáig voltak Szoboszlai Dominik kislányáért. Többek között Tomán Szabina üzletasszony és Mádai Vivien műsorvezető is megjelent a bejegyzés alatt. Előbbi a gyermek lábacskái, utóbbi pedig a fürtjei láttán olvadt el.
Egy műalkotás
– fogalmazott Szoboszlai felesége, amikor a kislányukról esett szó.