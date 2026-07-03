Mesés környezetben pihente ki a szezon fáradalmait Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott labdarúgója feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal az olaszországi Szicíliára látogattak, ahol egy minden igényt kielégítő ötcsillagos hotelben szálltak meg, Michelin-csillagos étteremben kóstoltak isteni ételeket, és gyönyörű helyeken sétáltak.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka Szicíliát választotta a családi nyaralás helyszínéül

Fotó: Kurucz Árpád / Kurucz Árpád

Szoboszlai Dominik szezonja

Bár a Liverpool csalódást keltő szezont futott – címvédőként csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben –, Szoboszlai Dominik teljesítményére nem lehetett panasz. A 25 éves magyar középpályás minden sorozatot figyelembe véve 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, nem véletlen ötször is – augusztusban, októberben, novemberben, februárban és márciusban – a hónap legjobb játékosának választották a klub szurkolói. Emellett a válogatottban is szinte végigjátszotta az összes mérkőzést – ősszel 6 vb-selejtező, majd tavasszal 4 felkészülési találkozó. Marco Rossi szövetségi kapitány mindössze csak egyszer, a Szlovénia elleni márciusi meccsen cserélte le, akkor is a 87. percben. Szoboszlainak tehát volt mit kipihennie.

A festői Szicíliát választotta a család

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka választása Szicíliára, azon belül is Taormina városára esett – amely már a 19. századtól kezdve népszerű turistacélpont, elsősorban gyönyörű tengerpartjai és a közelben fekvő látványosságok miatt. Nem utolsó sorban pedig az Etna is mindössze 45 perces autóútra van.

Ötcsillagos luxushotelben szálltak meg

A pihenésről Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka több fotót is megosztott a közösségi oldalán. A galériában a meghitt pillanatok mellett a családnak otthont adó ötcsillagos szálloda olasz stílusú kertje, és a lenyűgöző, tengerre nyíló kilátás is szerepet kapott.

A luxushotel – amit egy 14. századi kolostorból alakítottak ki – a Jón-tenger feletti sziklás hegyfokon bújik meg. A szálloda a szicíliai elegancia és a modern stílus szimbóluma a szikla tetején található végtelen medencéjével, a lenyűgöző kilátással és illatos olasz kertjével. A Michelin-csillagos étteremben pedig helyi alapanyagokból készülnek az ételek.

Fotókon a hotel, ahol Szoboszlai Dominikék nyaraltak: